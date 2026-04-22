Procurorii DNA au descins, miercuri, la Consiliul Județean (CJ) Sălaj. Ei au făcut percheziții acolo, dar și în locuința fostului artist de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, acum președintele Consiliului și liderul PNL Sălaj.

Biroul lui Dinu Iancu Sălăjanu, sigilat de procurori

Anchetatorii au făcut percheziții mai bine de cinci orei în locuința lui Dinu Iancu Sălăjanu, apoi încă circa trei ore în Consiliul Județean. Sălăjanu a fost acasă în timpul descinderilor, apoi a fost însoțit la sediul instituției de procurori și de o mașină a jandarmeriei. Până să ajungă el, biroul său a fost sigilat, scrie publicația locală

Conform DNA, procurorii „efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez”.

Dinu Iancu Sălăjanu se află la al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Sălaj.

PSD-istul Radu Moldovan, vizat și el în anchetă

În același dosar, procurorii DNA și acasă la Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și șeful PSD Bistrița, precum și în sediul Consiliului.

Anchetatorii au cercetat inclusiv mașinile președintelui de CJ și ale soției sale.

„Nu am foarte multe detalii, mi-au comunicat un dosar penal, mandate de percheziţie. Au făcut percheziţiile de rigoare, au luat câteva documente, laptopul din birou şi restul, mai multe detalii, doar ei vă pot da. Nu am fost audiat. Nu cunosc detalii, eu am fost însoţit de ei, s-au încheiat activităţile şi ne-am luat rămas bun acum zece minute. Eu am ieşit din respect pentru voi să vă dau o declaraţie, nu fac comentarii despre acest subiect. Oamenii îşi fac treaba, colegii mei vor pune la dispoziţie absolut toate documentele, eu le stau la dispoziţie cu orice este de lămurit. Deocamdată nu ştiu nimic. Am avut o percheziţie acasă, am avut o percheziţie în birou şi cam atât. Mă întorc înapoi în birou, la lucru”, a declarat Radu Moldovan, în vreme ce era dus la audieri.

Între timp, Radu Moldovan de la șefia organizației PSD.