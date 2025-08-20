Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) e cu ochii pe cele mai importante evenimente din viața unui om, dar mai ales sumele de bani care se învârt la astfel de petreceri. Operatorii de locații sunt obligați să furnizeze informații detaliate despre nunți, botezuri, petreceri sau evenimente organizate de corporații în perioada august – decembrie 2025.
Cuprins:
- Ce amenzi riscă unitățile care nu transmit informațiile solicitate
- Ce informații solicită ANAF despre evenimente
Ce amenzi riscă unitățile care nu transmit informațiile solicitate
Unitățile care se ocupă cu organizarea de evenimente sociale și corporate au obligația ca, în termen de cinci zile de când le-a fost transmisă solicitarea de către ANAF, să trimită informațiile la adresa [email protected], de preferință, în format .xls, scrie Mediafax, citat de Observator News.
ANAF informează că, în cazul în care unitățile se sustrag de la obligativitatea transmiterii informațiilor solicitate în timpul precizat, vor fi sancționate cu o amendă contravențională.
Informațiile care trebuie raportate la ANAF țin strict de evenimentele care au avut sau urmează să aibă loc în perioada august – noiembrie/decembrie 2025.
Ce informații solicită ANAF despre evenimente
- Datele de identificare ale beneficiarului rezervării (nume / prenume / denumirea persoanei juridice, număr de telefon, contact);
- Natura evenimentului (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate, etc…);
- Data evenimentului și ora începerii;
- Numărul estimat de meniuri / participanți (numărul minim declarat / acceptat, după caz);
- Prețul meniului / meniurilor – dacă au fost mai multe, se va specifica valoarea fiecăruia;
- Avansul încasat;
- Modalitatea de încasare a avansului (chitanță, ordin de plată, etc..);
- Alte servicii oferite de organizator contra cost, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarul (închiriere spațiu, servire alte meniuri comandate, amenajare spațiu eveniment, servicii artistice / muzicale, filmare și/sau fotografiere) și valoarea lor.