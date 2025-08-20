Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) e cu ochii pe cele mai importante evenimente din viața unui om, dar mai ales sumele de bani care se învârt la astfel de petreceri. Operatorii de locații sunt obligați să furnizeze informații detaliate despre nunți, botezuri, petreceri sau evenimente organizate de corporații în perioada august – decembrie 2025.

Cuprins:

Ce amenzi riscă unitățile care nu transmit informațiile solicitate Ce informații solicită ANAF despre evenimente

Ce amenzi riscă unitățile care nu transmit informațiile solicitate

Unitățile care se ocupă cu organizarea de evenimente sociale și corporate au obligația ca, în termen de cinci zile de când le-a fost transmisă solicitarea de către ANAF, să trimită informațiile la adresa [email protected], de preferință, în format .xls, scrie Mediafax, citat de .

ANAF informează că, în cazul în care unitățile se sustrag de la obligativitatea transmiterii informațiilor solicitate în timpul precizat, vor fi sancționate cu o amendă contravențională.

Informațiile care trebuie raportate la ANAF țin strict de evenimentele care au avut sau urmează să aibă loc în perioada august – noiembrie/decembrie 2025.

Ce informații solicită ANAF despre evenimente