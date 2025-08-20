B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nunțile și botezurile au intrat în atenția ANAF. Fiscul solicită informații despre numărul de invitați, meniuri și tarife

Nunțile și botezurile au intrat în atenția ANAF. Fiscul solicită informații despre numărul de invitați, meniuri și tarife

B1.ro
21 aug. 2025, 00:00
Nunțile și botezurile au intrat în atenția ANAF. Fiscul solicită informații despre numărul de invitați, meniuri și tarife
Sursa foto: Pixabay

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) e cu ochii pe cele mai importante evenimente din viața unui om, dar mai ales sumele de bani care se învârt la astfel de petreceri. Operatorii de locații sunt obligați să furnizeze informații detaliate despre nunți, botezuri, petreceri sau evenimente organizate de corporații în perioada august – decembrie 2025.

Cuprins:

  1. Ce amenzi riscă unitățile care nu transmit informațiile solicitate
  2. Ce informații solicită ANAF despre evenimente

Ce amenzi riscă unitățile care nu transmit informațiile solicitate

Unitățile care se ocupă cu organizarea de evenimente sociale și corporate au obligația ca, în termen de cinci zile de când le-a fost transmisă solicitarea de către ANAF, să trimită informațiile la adresa [email protected], de preferință, în format .xls, scrie Mediafax, citat de Observator News.

ANAF informează că, în cazul în care unitățile se sustrag de la obligativitatea transmiterii informațiilor solicitate în timpul precizat, vor fi sancționate cu o amendă contravențională.

Informațiile care trebuie raportate la ANAF țin strict de evenimentele care au avut sau urmează să aibă loc în perioada august – noiembrie/decembrie 2025.

Ce informații solicită ANAF despre evenimente

  • Datele de identificare ale beneficiarului rezervării (nume / prenume / denumirea persoanei juridice, număr de telefon, contact);
  • Natura evenimentului (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate, etc…);
  • Data evenimentului și ora începerii;
  • Numărul estimat de meniuri / participanți (numărul minim declarat / acceptat, după caz);
  • Prețul meniului / meniurilor – dacă au fost mai multe, se va specifica valoarea fiecăruia;
  • Avansul încasat;
  • Modalitatea de încasare a avansului (chitanță, ordin de plată, etc..);
  • Alte servicii oferite de organizator contra cost, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarul (închiriere spațiu, servire alte meniuri comandate, amenajare spațiu eveniment, servicii artistice / muzicale, filmare și/sau fotografiere) și valoarea lor.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Prăjitură moale și aromată cu lămâie, afine și brânză de vaci. Rețeta unui desert nutritiv
Eveniment
Prăjitură moale și aromată cu lămâie, afine și brânză de vaci. Rețeta unui desert nutritiv
Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat
Eveniment
Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat
Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească
Eveniment
Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească
Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Eveniment
Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Evită prăbușirile de energie! Cum să controlezi glicemia zilnic
Eveniment
Evită prăbușirile de energie! Cum să controlezi glicemia zilnic
Captură de 66 de milioane de euro în bancnote şi monede false. Operațiune europeană contra falsificatorilor de monedă
Eveniment
Captură de 66 de milioane de euro în bancnote şi monede false. Operațiune europeană contra falsificatorilor de monedă
Vești bune pentru turiști: hotelierii de pe litoral au scăzut prețurile. Cât costă acum o noapte de cazare
Eveniment
Vești bune pentru turiști: hotelierii de pe litoral au scăzut prețurile. Cât costă acum o noapte de cazare
Va începe sau nu școala la timp? Răspunsul ministrului Educației. Ce mesaj le-a transmis Daniel David profesorilor (VIDEO)
Eveniment
Va începe sau nu școala la timp? Răspunsul ministrului Educației. Ce mesaj le-a transmis Daniel David profesorilor (VIDEO)
Accident pe A1. Un tânăr se zbate între viață și moarte, iar alte șase persoane au fost grav rănite
Eveniment
Accident pe A1. Un tânăr se zbate între viață și moarte, iar alte șase persoane au fost grav rănite
(VIDEO) Bătaie ca-n filme, pe o stradă din Brăila. Săbiile și topoarele au fost armele din dotare. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
(VIDEO) Bătaie ca-n filme, pe o stradă din Brăila. Săbiile și topoarele au fost armele din dotare. Ce s-a întâmplat mai exact
Ultima oră
23:56 - Prăjitură moale și aromată cu lămâie, afine și brânză de vaci. Rețeta unui desert nutritiv
23:55 - Anunț de ultimă oră la ProTV. Unul dintre juraţii „Românii au talent” părăsește televiziunea
23:32 - Oana Roman, furioasă la finalul vacanței! Ce a pățit vedeta
23:30 - Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat
23:28 - Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească
23:05 - Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
23:04 - Evită prăbușirile de energie! Cum să controlezi glicemia zilnic
22:56 - „Spaima Loteriei” a ajuns la al șaselea divorț. Stelian Ogică nu se mai înțelege cu actuala soție
22:34 - Ispita Cătălin Brînză, adevărul despre experiența „Insula Iubirii”. Ce a făcut după terminarea emisiunii
22:31 - Descoperire șocantă în Franța: patru trupuri, plutind în Sena. Cum au fost găsite victimele