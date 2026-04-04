Makaveli face valuri pe scena politică. Plângere la DNA și acuzații grave împotriva lui Maricel Păcuraru și Ninel Peia

Ana Beatrice
04 apr. 2026, 18:44
Sursă Foto: Facebook - Alexandru Zidaru﻿
  Ce acuzații grave face Makaveli și ce spune avocatul său
  De ce păstrează avocatul discreția și ce fapte sunt invocate în dosar

Influencerul Makaveli afirmă că a fost supus unor presiuni pentru a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. El susține că a făcut deja un pas oficial și a depus o plângere penală la DNA.

În vizorul acuzațiilor se află Maricel Păcuraru și Ninel Peia, pe care îi consideră responsabili pentru aceste presiuni.

Ce acuzații grave face Makaveli și ce spune avocatul său

Makaveli a depus o plângere penală la DNA, iar cazul capătă amploare după declarațiile făcute de avocatul influencerului la România TV. Acesta a confirmat că plângerea vizează mai multe infracțiuni și îi indică direct pe Ninel Peia și Maricel Păcuraru drept persoane implicate.

„S-a depus plângerea pentru mai multe infracțiuni. Vizați sunt Peia și Păcuraru. Domnul Zidaru a formulat un denunț pentru mai multe infracțiuni. Lăsăm organele de urmărire penală să-și urmeze cursul”, a declarat avocatul pentru sursa menționată.

Mai mult, acesta susține că asupra clientului său ar fi fost exercitate presiuni pentru a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. El sugerează inclusiv existența unor dovezi financiare în acest sens.

„O să observați transferurile bancare, când s-a făcut contractul pe drepturi de autor și să nu uitați, la câteva minute și-a anunțat retragerea din cursa pentru candidatura la primărie”, a spus avocatul.

De ce păstrează avocatul discreția și ce fapte sunt invocate în dosar

Avocatul lui Makaveli a adoptat o poziție rezervată atunci când a fost întrebat despre acuzațiile care îl vizează pe Maricel Păcuraru. Acesta a explicat că nu dorește să ofere detalii în acest moment. În ceea ce îl privește pe Ninel Peia, avocatul a făcut declarații la România TV. El a precizat că plângerea include acuzații precum falsificarea listelor de semnături, amenințare, șantaj și înșelăciune.

Cu toate acestea, avocatul a evitat să intre în amănunte, invocând nevoia de discreție în această etapă a procedurilor. Să lăsăm organele să-și facă treaba și clientul meu o să aibă disponibilitatea să răspundă cât îi permite și lui. Să avem o rezervă. S-a depus denunțul, o să vedem ce spune procurorul de caz sau organul împuternicit acreditat să facă urmărirea penală”, a declarat acesta.

