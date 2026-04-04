Influencerul Makaveli afirmă că a fost supus unor presiuni pentru a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. El susține că a făcut deja un pas oficial și a depus o plângere penală la DNA.
În vizorul acuzațiilor se află Maricel Păcuraru și Ninel Peia, pe care îi consideră responsabili pentru aceste presiuni.
Makaveli a depus o plângere penală la DNA, iar cazul capătă amploare după declarațiile făcute de avocatul influencerului la România TV. Acesta a confirmat că plângerea vizează mai multe infracțiuni și îi indică direct pe Ninel Peia și Maricel Păcuraru drept persoane implicate.
„S-a depus plângerea pentru mai multe infracțiuni. Vizați sunt Peia și Păcuraru. Domnul Zidaru a formulat un denunț pentru mai multe infracțiuni. Lăsăm organele de urmărire penală să-și urmeze cursul”, a declarat avocatul pentru sursa menționată.
Mai mult, acesta susține că asupra clientului său ar fi fost exercitate presiuni pentru a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. El sugerează inclusiv existența unor dovezi financiare în acest sens.
„O să observați transferurile bancare, când s-a făcut contractul pe drepturi de autor și să nu uitați, la câteva minute și-a anunțat retragerea din cursa pentru candidatura la primărie”, a spus avocatul.