Influencerul Makaveli afirmă că a fost supus unor presiuni pentru a se retrage din cursa pentru . El susține că a făcut deja un pas oficial și a depus o plângere penală la DNA.

În vizorul acuzațiilor se află Maricel Păcuraru și Ninel Peia, pe care îi consideră responsabili pentru aceste presiuni.

Ce acuzații grave face Makaveli și ce spune avocatul său

Makaveli a depus o plângere penală la DNA, iar cazul capătă amploare după declarațiile făcute de avocatul influencerului la România TV. Acesta a confirmat că plângerea vizează mai multe infracțiuni și îi indică direct pe Ninel Peia și drept persoane implicate.

„S-a depus plângerea pentru mai multe infracțiuni. Vizați sunt Peia și Păcuraru. Domnul Zidaru a formulat un denunț pentru mai multe infracțiuni. Lăsăm organele de urmărire penală să-și urmeze cursul”, a declarat avocatul pentru sursa menționată.

Mai mult, acesta susține că asupra clientului său ar fi fost exercitate presiuni pentru a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. El sugerează inclusiv existența unor dovezi financiare în acest sens.

„O să observați transferurile bancare, când s-a făcut contractul pe drepturi de autor și să nu uitați, la câteva minute și-a anunțat retragerea din cursa pentru candidatura la primărie”, a spus avocatul.

De ce păstrează avocatul discreția și ce fapte sunt invocate în dosar