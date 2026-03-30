Makaveli (Alexandru Zidaru) a lansat acuzații grave la adresa patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, și a senatorului Ninel Peia (ex-PSD, ex-SOS România). El spune că retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea realizatoarei TV Anca Alexandrescu a fost rezultatul unei înțelegeri financiare de 200.000 de euro. Peia respinge acuzațiile și spune că atât el, cât și Maricel Păcuraru au vrut să-l ajute pe Makaveli cu un loc de muncă deoarece avea doar 8 clase și era „la marginea societății, un suflet pierdut”.

Acuzațiile lui Makaveli

Makaveli spune că el însuși i-ar fi dat 30.000 de euro lui Ninel Peia pentru a obține semnăturile necesare candidaturii, semnături despre care a aflat apoi că erau false: „30.000 am dat eu din mâna mea pe data de 21 noiembrie, la mine la bloc, de față cu Adiță și cu camerele de la bloc. Nu recunoaște nicio problemă că ia poliția camerele, că e partea lui. Euro. Euro”

Makaveli a povestit că a existat o întâlnire în biroul , la care ar fi fost prezente mai multe persoane, inclusiv un individ pretins „angajat SRI”: „Când m-au băgat în birou era Ninel, Păcuraru (n.red. – Maricel Păcuraru), pe Budișteanu. În birou la Păcuraru, sus în dreapta. Și e un băiat, Florin, ziceau ei de la SRI. Nu știu dacă e de la SRI sau nu e, că n-am stat să-l legitimez. Așa ziceau ei, care avea și tocul de la pistol scos”.

„Ca să mă retrag, mi-a zis Ninel: bă, dacă nu te retragi, să fim toți! Te dau afară de peste tot și vezi că a ieșit dosarul ăla, înțelegi?” Și Păcuraru a negociat cu Ninel să îl lase pe Ninel să apară 3 ani de zile la Realitatea. Da. Că până să mă retrag eu, nu l-ați văzut niciunu pe Ninel Peia la Realitatea că nu-l primeau nici la ușă? Ninel Peia și-a negociat să apară la Realitatea trei ani de zile. Dacă mă face pe mine să mă retrag”, a mai povestit Makaveli, pe TikTok.

Acesta a mai spus că, din cei 200.000 de euro, el ar fi primit doar echivalentul a două salarii, în timp ce Peia ar fi reținut 30.000: „În fine, mi-a spart el capul și două sute de mii de euro s-au plătit. Da, din care eu nu știu dacă am luat și eu salariul pe două luni, 10.000. 30.000 mi i-a luat Ninel și restul, mii de la Păcuraru, când o venit mama din groapă. (…) Sunt dispus să depun mărturie, da, ți-am dat 30.000 din șpaga. Tu, Maricel, ai să-mi dai 134.000”.

Vorbind despre semnăturile false, Makaveli l-a menționat și pe George Simion, liderul AUR: „Simion e o victimă, vai de capul lui Simion”.

Cum se apără Ninel Peia

Însă senatorul Ninel Peia respinge toate acuzațiile și spune că doar a vrut să-l ajute pe Alexandru Zidaru.

„Pe acest tânăr, Alexandru Zidaru, pe care mulți îl știți acum sub masca de Makaveli, eu l-am cules de pe stradă. Era un om haituit de presă, de justiție, aflat la marginea societății, un suflet pierdut. Crezul meu creștin m-a împiedicat să întorc privirea în altă parte. L-am hrănit și i-am oferit demnitate atunci când nimeni nu îi dădea nicio speranță. Am vrut să-l integrez, să-i arăt că există o cale prin muncă.

Dar m-am lovit de o realitate tristă, acest băiat are doar 8 clase. Legea este clară și nu mi-a permis să-l angajez consilier, oricât de mult visa el la această titulatură. Pentru a-l ajuta să aibă o pâine, l-am angajat ca și curier la cabinetul meu de senator. Mai mult, i-am pus la dispoziție avocați care să-i curețe cazierul pătat de greșelile tinereții. I-am șters trecutul, sperând că îi ofer un viitor”, a transmis Ninel Peia, pentru

Senatorul a mai afirmat că Makaveli singur s-a decis să se retragă din cursa electorală, de teamă ca suveraniștii să nu-l acuze de trădare.

„Tot el mi-a cerut un loc de muncă unde să câștige mai bine, dar cu 8 clase, singura ușă deschisă a fost în lumea media. Domnul Maricel Păcuraru i-a întins o mână, oferindu-i un contract perfect legal la Realitatea, tratându-l cu un respect pe care puțini l-ar fi oferit”, a mai afirmat Peia.

El a mai spus că semnăturile pentru candidatură au fost „100% autentice” și „Alexandru Zidaru a strâns acele semnături în stradă, alături de zeci de susținători entuziaști, iar acest lucru poate fi dovedit oricând cu probe video incontestabile”.