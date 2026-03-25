ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)

Verificările ANAF la grupul controlat de Maricel Păcuraru scot la iveală noi metode prin care zeci de milioane de lei erau plimbate printre firmele din circuitul pus la punct de patronul Realitatea Plus pentru a evita plata taxelor către stat.

30 de milioane de lei: bani împrumutați între „ai lor”

Trei societăți din grup, împreună cu mai multe persoane fizice afiliate, figurează printre principalii creditori ai unei firme verificate, cu sume totale de peste 30 de milioane de lei. Conform ANAF, aceste transferuri provin preponderent din interiorul aceluiași grup și nu au fost decontate în mod obișnuit, ceea ce ridică semne de întrebare asupra circuitelor financiare interne.

Încă 10 milioane de lei: plăți circulare între firme

În plus, s-au identificat plăți de peste 10 milioane de lei către persoane fizice și juridice afiliate, dar și către alte entități din cadrul aceluiași circuit economic. ANAF consideră că aceste operațiuni circulare sunt folosite pentru redistribuirea fondurilor în interiorul grupului.

Insolvența, folosită ca scut

Unele firme din grup, mai ales cele cu datorii la bugetul de stat, și-au schimbat frecvent statutul juridic, intrând succesiv în proceduri de insolvență și faliment. Această practicăavea scopul de a amâna recuperarea creanțelor fiscale și de a proteja fluxurile financiare interne, spun cei de la ANAF.

Cifre care nu au sens

a evidențiat și discrepanțe mari între cifra de afaceri și profitul raportat.

De exemplu, o firmă a raportat pierderi de 75 milioane lei, iar după intrarea în faliment a declarat un profit de 74 milioane lei, iar o altă societate, cu doar unul sau doi angajați, a înregistrat într-un an o cifră de afaceri de 5.000 lei și pierderi de peste 1 milion lei, iar în anul următor cifra de afaceri a sărit la 61 milioane lei, cu un profit de 1 milion lei.

Aceiași oameni peste tot

În plus, arată cei de la Fisc, toate societățile analizate folosesc același contabil autorizat, iar în cazul insolvenței sau falimentului, au același lichidator judiciar.

De asemenea, administrarea specială este asigurată de persoane înrudite cu administratorii și asociații grupului. Adică un control centralizat al fluxurilor financiare și al deciziilor economice, astfel încât banii să rămână la cei care controlează grupul de la vârf, în frunte cu Maricel Păcuraru, , susține ANAF.

Cei de la Fisc arată că toate aceste acțiuni nu au o justificare economică reală și servesc doar la prejudicierea bugetului de stat. Concret, prin toate aceste practici se plimbă bani de la o firmă la alta prin tot felul de contracte fictive, până li se pierd urma, iar taxele datorate statului dispar ca prin minune.