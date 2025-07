Manifestare legionară la mormântul preotului Ilie Lăcătușu, proaspăt canonizat de BOR (VIDEO)

Imagini cu însemne legionare au fost surprinse marți la mormântul preotului Ilie Lăcătușul, canonizat anul trecut de Biserica Ortodoxă Română, situată la cimitirul Giulești din Capitală.

Însemne legionare la cimitirul Giulești din Capitală

Zeci de persoane s-au adunat pentru a-l prăznui pe preotului Ilie Lăcătușu la racla cu sfintele moaște. Multe dintre acestea purtau steaguri cu simbolul Gărzii de Fier, din perioada interbelică, și alte însemne ale mișcării legionare.

De asemenea, cei prezenţi au purtat tricouri cu numele unei asociaţii care promovează astfel de ideologii în spaţiul public, asta deşi sunt interzise de lege.

În iulie 2024, după anunțul canonizării celor 16 noi sfinți, Institutul „Elie Wiesel” a criticat dur BOR pentru că a canonizat unii preoți care „au promovat curentul toxic legionar”.

„Ilie Lăcătușu (1909-1983) a avut o activitate legionară intensă, fiind lider de cuib și ulterior de sector legionar. A participat la rebeliunea legionară din ianuarie 1941 ca lider al unui grup insurecțional și a întocmit liste cu adversari ai Mișcării Legionare ce urmau să fie executați după preluarea puterii. Între 1942 și 1943, a fost misionar al Bisericii Ortodoxe Române în Transnistria, regiune unde au fost exterminați zeci de mii de evrei în timpul Holocaustului”, transmitea Institutul, la acea vreme, despre oretul Ilie Lăcătușu.

Evenimentul de marți are loc în contextul în care preşedintele Nicuşor Dan a declarat într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României de la Berlin, că va retrimite în Parlament „Legea Vexler” după ce Curtea Constituţională va publica motivarea.

„Legat de legea iniţiată de domnul Vexler, în primul rând completează o lege care există, e în vigoare. În doilea rând, eu am atacat-o la Curtea Constituţională, cerând Curţii Constituţionale să constate că aproximativ jumătate din articolele din această completare sunt neconstituţionale, opinie pe care o am în continuare, chiar dacă CCR a spus altceva. În continuare cred că a lăsa ambiguitate în mai multe articole din această lege este nociv pentru societate şi face ca tensiunea între cele două grupuri, pe care am văzut-o în societate de un an de zile, să se amplifice şi să nu se reducă şi, după ce Curtea Constituţională va redacta motivarea prin care a respins obiecţia mea de neconstituţionalitate, în termen de zece zile o voi trimite Parlamentului pe acele articole pe care le-am contestat”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.