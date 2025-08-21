Rezerviștii din București și Ilfov vor fi chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Acesta va fi organizat de Statul Major al Apărării, în perioada 12-20 octombrie, urmând să fie evaluată reverva de mobilizare – MOBEX B-IF-25, a informat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Cuprins:

MApN subliniază că genul acesta de exerciții au loc periodic, iar scopul acestora este verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare. De asemenea, se urmărește consolidarea coeziunii dintre rezerviști și militarii aflați în activitate.

Fiecare rezervist care are domiciliul în municipiul București sau județul și va fi chemat la unitățile MApN, va participa timp de o zi la exercițiul de .

O activitate similară este programată și în județele Sibiu și Mureș, pentru luna septembrie. De asemenea, în luna mai a acestui an, au avut loc exerciții de mobilizare în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.

Rezerviștii vor fi chemați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit .

„Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, reiterăm că astfel de exerciții au caracter de rutină și recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, a transmis MApN.