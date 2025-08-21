B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare

Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare

B1.ro
21 aug. 2025, 16:21
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
Sursa foto simbol: Inquam Photos / George Călin

Rezerviștii din București și Ilfov vor fi chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Acesta va fi organizat de Statul Major al Apărării, în perioada 12-20 octombrie, urmând să fie evaluată reverva de mobilizare – MOBEX B-IF-25, a informat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

 

Cuprins: 

  1. Ce scop are acest exercițiu de antrenament
  2. Unde vor mai avea loc astfel de exerciții

Ce scop are acest exercițiu de antrenament

MApN subliniază că genul acesta de exerciții au loc periodic, iar scopul acestora este verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare. De asemenea, se urmărește consolidarea coeziunii dintre rezerviști și militarii aflați în activitate.

Fiecare rezervist care are domiciliul în municipiul București sau județul Ilfov și va fi chemat la unitățile MApN, va participa timp de o zi la exercițiul de antrenament.

Unde vor mai avea loc astfel de exerciții

O activitate similară este programată și în județele Sibiu și Mureș, pentru luna septembrie. De asemenea, în luna mai a acestui an, au avut loc exerciții de mobilizare în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.

Rezerviștii vor fi chemați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Agerpres.

„Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, reiterăm că astfel de exerciții au caracter de rutină și recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, a transmis MApN.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
Eveniment
Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
Eveniment
Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
Eveniment
Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Eveniment
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)
Eveniment
Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)
Nou caz de femicid! O femeie a fost ucisă prin înjunghiere, chiar de propriul soț. Ce a urmat la sosirea polițiștilor
Eveniment
Nou caz de femicid! O femeie a fost ucisă prin înjunghiere, chiar de propriul soț. Ce a urmat la sosirea polițiștilor
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de autorități. Cine făcea parte din grupul infracțional
Eveniment
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de autorități. Cine făcea parte din grupul infracțional
Tatăl Robertei, nemulțumit de condamnarea primită de Vlad Pascu: „Sunt două unități de măsură în justiție, pentru noi, oamenii mulți din țară, și pentru oamenii aroganți, cu bani” (VIDEO)
Eveniment
Tatăl Robertei, nemulțumit de condamnarea primită de Vlad Pascu: „Sunt două unități de măsură în justiție, pentru noi, oamenii mulți din țară, și pentru oamenii aroganți, cu bani” (VIDEO)
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină” (VIDEO)
Eveniment
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină” (VIDEO)
Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise
Eveniment
Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise
Ultima oră
16:49 - Drulă: Vreau să candidez la Primăria Capitalei și am susținerea lui Nicușor Dan. Mi-aș dori să am și sprijinul PNL, suntem în discuții, și al micilor partide din București (VIDEO)
16:45 - Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
16:23 - Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
16:06 - Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
16:01 - Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”
16:00 - Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
15:55 - Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
15:35 - Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
15:34 - Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
15:32 - Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)