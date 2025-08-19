B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CJ Ilfov: „S-a finalizat construcția noilor branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Grădiștea”. Ce documente trebuie să depună cetățenii pentru branșare

CJ Ilfov: „S-a finalizat construcția noilor branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Grădiștea”. Ce documente trebuie să depună cetățenii pentru branșare

Ana Maria
19 aug. 2025, 17:32
CJ Ilfov: S-a finalizat construcția noilor branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Grădiștea. Ce documente trebuie să depună cetățenii pentru branșare
Sursa foto: Facebook / @Consiliul Judetean Ilfov

Consiliul Județean Ilfov a anunțat că s-a finalizat construcția noilor branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Grădiștea.

Ce urmează mai departe

Pentru branșare, cetățenii trebuie să trimită cererea pentru încheierea contractului de furnizare a apei potabile.

“𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮̆ – 𝘀-𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁̦𝗶𝗮 𝗻𝗼𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗯𝗿𝗮𝗻𝘀̦𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘁̦𝗲𝗮𝘂𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮̆ 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗰𝘂 𝗮𝗽𝗮̆ 𝗽𝗼𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗮̆ 𝗶̂𝗻 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲𝗮 𝗚𝗿𝗮̆𝗱𝗶𝘀̦𝘁𝗲𝗮. Lucrările au fost realizate în cadrul Contractului R-07 „Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periș”.

Ce urmează? Pentru branșare, cetățenii trebuie să trimită cererea pentru încheierea contractului de furnizare a apei potabile.

Toate informațiile și documentele necesare, pe pagina de Facebook Apă Ilfov https://acilfov.ro/spatiu-clienti/contracte/”, se arată în anunțul publicat pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Ilfov.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ghinioanele se țin lanț de locuitorii din zona Salinei Praid. Un incendiu a distrus mai multe afaceri locale. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Ghinioanele se țin lanț de locuitorii din zona Salinei Praid. Un incendiu a distrus mai multe afaceri locale. Ce s-a întâmplat
Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire
Eveniment
Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire
O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile
Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
Politică
Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
Cum se face vinul de casă de calitate: Tot ce trebuie să știi
Eveniment
Cum se face vinul de casă de calitate: Tot ce trebuie să știi
Nicușor Dan a încins ringul de dans la o nuntă, lângă București. Și fiul lui, Antim, a oferit un mic spectacol (VIDEO)
Eveniment
Nicușor Dan a încins ringul de dans la o nuntă, lângă București. Și fiul lui, Antim, a oferit un mic spectacol (VIDEO)
Ministrul Muncii anunță reforme în evaluarea dosarelor de handicap. Florin Manole promite că vor fi introduse criterii noi și controale mai dure împotriva fraudelor
Eveniment
Ministrul Muncii anunță reforme în evaluarea dosarelor de handicap. Florin Manole promite că vor fi introduse criterii noi și controale mai dure împotriva fraudelor
Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci
Eveniment
Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci
Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
Eveniment
Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
Eveniment
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
Ultima oră
18:11 - Ce a ajuns să facă Oana Lis, ca să strângă bani pentru medicamentele lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil”. Câți bani cere
18:02 - Ghinioanele se țin lanț de locuitorii din zona Salinei Praid. Un incendiu a distrus mai multe afaceri locale. Ce s-a întâmplat
17:53 - Concluziile Coaliției de Voință. Nicușor Dan: Sancțiunile trebuie chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace / România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
17:51 - Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța
17:43 - Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire
17:39 - O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile
17:24 - Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
17:24 - Simona Halep a picat de pe podiumul câștigurilor din tenis. Cine a depășit-o și cum arată topul
16:52 - Bogdan Matei confirmă că s-a convenit asupra tuturor propunerilor venite din partea PSD către Bolojan: „Suntem mulțumiți pentru că tot ceea ce s-a stabilit și a venit din partea primarilor noștri s-a realizat, în acest moment” (VIDEO)
16:51 - Trump recunoaște că Putin ar putea să nu vrea pace în Ucraina. Președintele SUA avertizează că urmează săptămâni decisive pentru război