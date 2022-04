Marcel Ciolacu: Pachetul de sprijin pentru români conține mai multe măsuri economice, decât sociale//Fitilul dictatorilor este extrem de scurt, cum va fi și al lui Putin

Marcel Ciolacu a susținut sâmbătă o conferință de presă, în care a vorbit despre măsurile de sprijin pe care le pregătește Guvernul pentru România, în contextul crizei provocate de invadarea Ucrainei.

„Ne pregătim pentru luni când vom prezenta întregul pachet de sprijin pentru România așteptat atât de oameni cât și de mediul de afaceri. Este un pachet atât social cat si economic, foarte necesar pentru această perioadă prin care trece si România, împreună cu întreaga Europă. Sunt ferm convins, dacă ne uitam la istorie, fitilul dictatorilor este extrem de scurt, cum va fi și al lui Putin. După finalizarea războiului din Ucraina România trebuie să-și asume această reconstrucție a Ucrainei, fiind un lider regional. România trebuie să existe hub-ul atât american cat si european privind reconstrucția Ucrainei. Tot luni voi avea o întâlnire și cu congresmani din Parlamentul SUA și ministrul german. Pachetul este de aproximativ 17.3 miliarde, iar pe partea economică sunt prinse măsuri bugetate mai mult decât măsurile sociale. Măsurile economic sunt preponderente în acest pachet si unele au efect imediat, pentru prima oară un Guvern vine cu masuri sa prevină anumite efecte ale crizei din energie sau ale războiului. Criza economica devine iminenta in momentul in care state mult mai dezvoltate precum Germania intra in recesiune. România, anul acesta nu va mai avea o creștere economică precum cum o gândisem de peste 4%. Poate va fi de 2.2 – 2.4 %, în funcție de cat de eficient este guvernul si cat de repede se implementează guvernul s-ar putea săp depășim previziunile economice pe care le fac organismele internaționale. Este prima oară când se vine si cum măsurile preventive. Dacă am fi avut aceeași și cu prețul la energie, astăzi am fi fost mai optimiști”, a declarat Marcel Ciolacu.

Schemele de sprijin vizează agricultura, industria alimentară și procesarea produselor romanești

„Trecem printr-o perioadă complicată. Eram obișnuiți cu o singură criză, acum avem si pandemia și criză economică, energetică si război. Această perioadă nu poate fi depășită decât printr-un efort comun și cred că puterea exemplului o sa conteze cel mai mult. Luni venim cu acest plan, unde un capitol important și țintuit va fi zona de agriculturală, industria alimentară si procesarea produselor romanești pe teritoriul României, cu scheme de ajutor de stat”, a declarat liderul PSD.