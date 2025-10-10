B1 Inregistrari!
Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, a fost înmormântat. Cine a mers să-i aducă un ultim omagiu

Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, a fost înmormântat. Cine a mers să-i aducă un ultim omagiu

Ana Maria
10 oct. 2025, 13:59
Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, a fost înmormântat. Cine a mers să-i aducă un ultim omagiu
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Marius Keseri, înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3. Cum s-a desfășurat ceremonia
  2. Ce moștenire lasă în urmă Marius Keseri

Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, a fost condus astăzi, 10 octombrie, pe ultimul drum. Marius Keseri a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3. Muzicianul s-a stins din viață la doar 60 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Cei care l-au iubit și admirat, colegi, prieteni, artiști și fani, au venit să-i aducă un ultim omagiu.

Marius Keseri, înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3. Cum s-a desfășurat ceremonia

La slujba de adio, durerea a fost copleșitoare. Membrii Direcția 5, îndurerați, au stat la căpătâiul colegului lor, iar printre cei prezenți s-au aflat și numeroase vedete din lumea muzicală și mondenă. Marian Ionescu, liderul trupei, a mers însoțit de fiul său, Carmin Ionescu, potrivit Cancan.

Printre cei care au venit să-l conducă pe ultimul drum s-a numărat și Oana Roman, care a dorit să-i aducă un omagiu celui care a marcat o epocă în muzica românească.

Ce moștenire lasă în urmă Marius Keseri

Marius Keseri a fost membru al trupei Direcția 5 timp de trei decenii. A contribuit la succesul unora dintre cele mai iubite piese din repertoriul românesc, fiind o parte esențială din identitatea formației. Prietenii îl alintau „Tete”, iar dispariția sa a lăsat un gol uriaș în inimile tuturor.

Regretatul artist s-a născut pe 7 martie 1965 și și-a dedicat întreaga viață muzicii. Înainte de a se alătura trupei Direcția 5, a colaborat cu mai multe formații rock din țară, astfel s-a impus rapid ca unul dintre cei mai talentați toboșari ai generației sale.

Vestea morții lui Marius Keseri a căzut ca un trăsnet peste prieteni, colegi și fani, care au transmis numeroase mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale, după aflarea veștii triste. Membrii Direcția 5 au scris pe pagina lor oficială: Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”

Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca un om cald, profesionist desăvârșit și prieten loial. Moștenirea sa muzicală va continua să răsune prin piesele care au emoționat generații întregi de ascultători.

