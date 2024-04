Mărturia uneia dintre tinerele rănite de Vlad Pascu: „Nu s-a dat jos din mașină. Ne-a lovit și s-a întors în Vamă”

Una dintre victimele accidentului tragic din 2 Mai a făcut mărturisiri cutremurătoare anchetatorilor despre Vlad Pascu, șoferul drogat care a intrat cu mașină în opt persoane, două dintre ele pierzându-și viața.

Declarații șocante despre accidentul de la 2 Mai

Tânăra spune că Vlad Pascu nu a avut nicio remușcare în urma accidentului. Acesta ar fi întors mașina și ar fi gonit spre Vama Veche, în timp ce tinerii zăceau la pământ.

“Totul a fost foarte brusc. Știu doar că voiam să ajungem cu toții acasă sănătoși și deodată m-am trezit pe jos, neștiind ce se întâmplă. Era întuneric, era liniște, auzeam doar mașinile. N-am auzit, doar am văzut o lumină foarte puternică de faruri din spatele meu care se apropia foarte, foarte repede și n-am mai avut timp de reacție, pur și simplu m-am trezit pe jos și de atunci a fost haos. A intrat pe partea de asfalt, pe mine cred că m-a lovit cu oglinda retrovizoare, iar pe Sebi din fața mea l-a luat cu totul, și pe cei din fața mea, la fel. S-a oprit în mijlocul drumului și a întors foarte repede mașina și s-a întors în Vamă. Eu când m-am trezit de jos el nu mai era, nici mașina, nici… El nu s-a dat jos din mașină. El doar a oprit, după ce ne-a lovit și s-a întors înapoi în Vamă. Am avut mâna stângă ruptă, osul foarte spart, mi-a secționat nervul radial, am avut și transplant de nerv, operație care e foarte rară și o să rămân cu o dizabilitate, că n-o să mai pot să-mi mișc încheietura mâinii”, a spus tânără, potrivit .

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM a amânat miercuri, pentru 24 aprilie, Inspecţiei Judiciare de suspendare a acesteia din funcţie, pentru comportamentul său din timpul procesului, când a venit nepregătită şi a întrebat dacă unul dintre tinerii decedaţi se află în sala de judecată.

Inspecția Judiciară propune oficial suspendarea Ioanei Ancuța Popovici

„În cursul zilei de astăzi a fost transmisă Secției pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de suspendare din funcție a doamnei judecător Popoviciu Ioana Ancuța din cadrul Judecătoriei Mangalia până la finalizarea procedurilor disciplinare”, se arată în comunicatul Inspecției Judiciare.

„Inspectorii judiciari au apreciat că exercitarea în continuare a funcţiei de către judecător ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare și ar fi de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei”, se mai arată în același comunicat.

Ioana Ancuța Popoviciu este judecătoarea din procesul lui Vlad Pascu, tânărul care a produs accidentul mortal din localitatea 2 Mai când era drogat.