Mărturiile unui fost pasager de pe submarinul dispărut: „Nu sunt optimist. Știu cât de vast este oceanul”

Mike Reiss (63 de ani), scriitor și producător al celebrului serial „The Simpsons”, a povestit despre călătoria sa relaxantă de anul trecut către epava Titanicului, în timp ce se afla la bordul submersibilului Ocean Gate. Cu toate acestea, recent a dispărut în Oceanul Atlantic duminică, iar în acele momente, Reiss era conștient că viața sa era în pericol. El a detaliat cu emoție experiența trăită la bordul submarinului Titan.

Mike este pesimist în privința șanselor de salvare la data de 18 iunie în Oceanul Atlantic în timpul unei expediții turistice pentru explorarea epavei Titanicului. Potrivit The Mirror, el a declarat că nu este „optimist” având în vedere logistica și dimensiunile uriașe ale oceanului în raport cu mărimea submarinului.

„Nava este propulsată de motoare foarte mici, care arată ca un ventilator pe care l-ai avea pe birou și este condusă de ceva asemănător cu un «joystick X-box dintr-un sistem de jocuri». Este întuneric beznă acolo jos și radarul, busola nu mai funcționează. Ne-am petrecut cea mai mare parte a timpului acolo, încercând să găsim cel mai mare lucru din ocean”, a mărturist Mike Reiss.

Prin urmare, bazându-se pe propria experiență, bărbatul a formulat propriul său verdict cu privire la posibilele întâmplări legate de nava dispărută.

Yes, the sub that’s gone missing is the same one I took down to the Titanic. I wish everyone involved the best of luck.

For my experiences, listen to my podcast:

— Mike Reiss (@MikeReissWriter)