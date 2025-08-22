B1 Inregistrari!
Eveniment » Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații

Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații

22 aug. 2025, 21:35
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Sursă foto: Captură video Observator

Peste noapte, un zid de beton de aproape un metru a apărut în dreptul mai multor curți dintr-o comună dâmbovițeană. Astfel, muncitorii care lucrează la extinderea Drumului Național au reușit să blocheze mașinilor a zeci de familii, care se găsesc în imposibilitatea de a le mai scoate din curți sau garaje.

Cuprins:

  1. La ce soluție s-au gândit localnicii
  2. Ce răspuns le-a dat constructorul localnicilor

La ce soluție s-au gândit localnicii

Incidentul revoltător a avut loc în comuna Tărtășești, județul Dâmbovița. Oamenii care au case pe marginea Drumului Național 7 s-au trezit, peste noapte, cu porțile blocate de un zid de beton, pentru că șoseaua trebuie extinsă de la două la patru benzi. Din lipsă de variante, localnicii au ajuns să își paseze bicicleta peste un zid. Iar o astfel de scenă se petrece zilnic în

Cum sursa de venit a multor localnici din comună este agricultura, mașinile și tractoarele le sunt indispensabile. Autoritățile ridică din umeri când vine vorba de soluționarea problemei, așa că oamenii se zbat singuri pentru a rezolva situația. Iau în calcul să-și mute gardurile câțiva zeci de metri mai în spate, astfel încât să poată construi o rampă de acces pe şosea. Nici cheltuielile pentru rampă, nici cele aferente terenului pierdut nu vor fi despăgubite.

„Noi despăgubim doar ce expropiem. Mai departe nu există prevederi care să permită despăgubirea. Cetățenii care locuiesc pe lângă aceste Drumuri Naționale trebuie să își reconfigureze, practic, intrările și ieșirile din proprietate în conformitate cu noua infrastructură modernă”, a spus Alin Șerbănescu, din partea CNAIR, potrivit Observator News.

Ce răspuns le-a dat constructorul localnicilor

Revoltați, localnicii s-au adresat constructorul. Nu doar că nu au primit o soluție din partea acestuia, dar oamenii au fost luați la mijloc. Li s-a spus că dacă vor să mai iasă din curți cu vreun mijloc de transport, să-și cumpere avioane sau elicoptere.

„Am întrebat, nu ne-a zis nimeni nimic. Am întrebat cu ce intru în curte, patronul turc mi-a spus că cu avionul”, a mărturisit o localnică.

Și altceva îi nemulțumește pe localnici: ritmul în care avansează lucrările. Deși acestea ar trebui finalizate în aceasta lună, oamenii sunt convinși că iarna îi va prinde tot în şantier. Inițial, pe acest tronson din Drumul Naţional 7, lucrările ar fi trebuit să fie terminate în iarna lui 2024

„Cetățenii sunt cu adevărat supărați pentru că au început lucrările cu 20-30 de muncitori, iar acum, după o jumătate de an, au rămas 3-4 muncitori. În cazul unui incident, accident, ambulanța nu poate veni”, a spus consilierul local Mihai Petrescu.

