Economistul Iancu Guda apără atât de contestate pe care Guvernul Bolojan vrea să le aducă Pilonului 2 de pensii. Guda spune că „asa este peste tot in tarile civilizate. Noi mai avem nevoie de timp si educatie financiara ca sa intelegem”. „Toti cei care ataca aceste modificari, fie nu le inteleg, fie fac politica populista si sperie nejustificat oamenii doar pentru interes electoral si manipulare!”, a mai susținut economistul.

De asemenea, Guda a negat că există o legătură între banii românilor din Pilonul 2 și încercările Guvernului de a face rost de bani pentru a mai acoperi din deficitul bugetar al țării: „Este doar o coincidenta de suprapunere …. modificarea NU are legatura cu situatia bugetara actuala si banii de pensie privata NU se folosesc la echilibrarea deficitului (cum deja insinueaza multi), banii privati sunt bani privati si nu intra nimeni peste ei”.

De precizat că Iancu Guda îl consiliază pe premierul Ilie Bolojan pe temele economice.

Ce spune Iancu Guda despre schimbările la Pilonul 2 de pensii

Iancu Guda a susținut că modificările pe care Guvernul vrea să le aducă la Pilonul 2 sunt „foarte bune” și „reprezintă o aliniere la toate bunele practici internaționale”.

„👉 INAINTE – lumea incasa toti bani acumulati in pensie privata integral la momentul pe pensionarii sau in rate egale 5 ani. Probleme: (1) deseori, oamenii cheltuiau banii pe orice alte dorinte sau nevoi si ramaneau ulterior descoperiti / (2) banii nu mai produceau randament in cei cinci ani, sau erau mutati in depozite unde nu se acopera nici macar inflatia. Privind catre viitor, cu inteligenta artificiala si inlocuirea multor joburi, deci scaderea bazei de contributori, coroborat si cu rata scazuta de natalitate, pensia publica Pilon I va inlocui sub 30% din ultimul salariu … ceea ce inseamna ca oamenii raman din ce in ce mai vulnerabili la pensie

👉 ACUM – Pentru a rezolva aceste probleme, asa cum se intampla in majoritatea tarilor OECD, se vine cu aceste modificari: optional poti incasa 25% din suma acumulata la momentul pensionarii, si diferenta o primesti in rate egale cel putin 10 ani (eventuala diferenta nedistribuita se mosteneste) / sau renta viagera pana la finalul vietii. Fiecare alege ce vrea, eu as merge pe rate egale cel putin 15-20 ani, timp in care banii de pensie privata (P II + P III) se muta intr-un cont separat pentru distribuire graduala ei produc randament > inflatie cu investitii de risc foarte scazut.

La scenariul de renta viagera, eventuala suma nedistribuita NU se mosteneste. Este normal in acest scenariu, asa este si la Pilonul I. Renta viagera functioneaza ca o asigurare unde administratorul de pensie privata poate pierde : daca beneficiarul traieste mult mai mult decat calculele actuarile si incaseaza mai multi bani decat a contribuit. Precum un asigurator care plateste daune mult mai mari decat prime incasate.

Dar la plata in transe egale eventuala diferenta nedistribuita se mosteneste (de aceea am si motivat alegerea mea pentru aceasta optiune). Ramane “riscul” de a trai mai mult decat perioada in care primesti transe egale, ce faci atunci? Daca ai acumulat sume mari (pe care nu vrei sa le pierzi ca ai renta viagera si mori subit) si mai ai alte investitii sa te acopera dupa perioada fixa de distribuire, este OK aceasta varianta 👍”, a explicat Iancu Guda, pe Facebook.

Economistul a mai susținut că de a mai ridica toți banii deodată din Pilonul 2 pleacă de la ideea că banii respectivi sunt pentru pensie, deci trebuie să-ți ajungă pe mai mult timp, și nu-i poți retrage pe toți să-ți cumperi, de exemplu, bunuri în casă, că nu acesta e scopul lor.

„Legea este buna si in toate tarile dezvoltate si mature se aplica aceeasi logica: se pleaca de la ideea ca banii de pensie sunt bani de pensie. Pensie Privata sau publica, nu conteaza. Daca cineva avea in plan sa isi cumpere o canapea, sau orice altceva, din banii de pensie privata, era gresit din capul locului. Nu este orice ban privat (cum sunt economiile sau depozitele). Daca totusi omul se incapataneaza sa isi cumpere canapea cu banii de pensie, sau orice altceva, poate face un overdraft cu plata in transe fara dobanda si plateste ratele cu banii de pensie privata. Deci, nu se pierde nimic, iar optiunile nu se ingradesc realist, este vorba de un mecanism care aliniaza mai bine scopul banilor cu destinatia lor efectiva”, a continuat economistul.

Ce beneficii vede Guda în modificările Guvernului la Pilonul 2

Guda a invocat și alte beneficii pe care le vede în inițiativa Guvernului: „Deriva foarte multe beneficii din noul mecanism: banii de pensie nu stau degeaba, contrinua sa produca randament > inflatie + beneficiarul are stabilitate financiara (pensia publica mica este completata prin distribuiri de pensie privata mai mult timp) + scade riscul sa platesti CASS (platile lunare de pensie privata sunt, in cele mai multe cazuri, sub 3000 lei) + cel mai important: BANII DE PENSIE CHIAR SUNT BANI DE PENSIE!”

„Sunt banii tai privati, da … dar nu uita ca sunt DESTINATI PENTRU PENSIE! (…) Legea, asa cum este deja in toate tarile dezvoltate, nu face decat sa creasca sansele ca acei bani sa fie folositi pentru ceea ce sunt destinati, adica pensie privata, deoarece banii din pensia publica vor fi din ce in ce mai putini. Ulterior, evident, fiecare face ce doreste cu acesti bani de pensie privata, dar incasati gradual, asa cum este normal si pentru binele oamenilor sa se intample”, a mai scris Iancu Guda, pe Facebook.