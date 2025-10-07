Un medic din Roman, șef de secție la Spitalul Municipal din Roman a fost de polițiștii rutieri după ce a condus sub influența alcoolului și a drogurilor. Autoritățile au fost sesizate printr-un apel la numărul de urgență de o femeie care l-a observat cum circula.

Medic din Roman prins drogat la volan

Șeful secției de psihiatrie din cadrul a fost reținut de agenții de poliție după ce ar fi fost surprins sub influența drogurilor și a băuturii la volan. O femeie care a văzut cum circula mașina condusă de acest medic din Roman, a sunat la numărul de urgență 112.

Potrivit unui comunicat oficial transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost reținut de agenții serviciului rutier. Decizia a fost luată după ce rezultatele de laborator au confirmat că, în urmă cu câteva zile, acesta a condus un autoturism deși se afla sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, persoana reținută este chiar șeful secției de psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență (SMU) Roman. Incidentul s-a petrecut pe 3 octombrie. Autoritățile au intervenit după ce au fost sesizate, printr-un apel la 112, de o femeie că bărbatul are un comportament ciudat în trafic. Aceasta a transmis că este posibil ca șoferul respectiv să provoace un accident rutier.

Polițiștii l-au reținut pe șofer

Polițiștii l-au oprit pe șofer, în trafic, descoperind că este medic la Roman, activând în cadrul Spitalului Municipal. În urma testării cu aparatura din dotare au avut indicii că bărbatul se află sub influența drogurilor. În acest context, ei au dispus ca șoferul să fie transportat la spital pentru probe biologice deoarece a refuzat testarea cu aparatul etilotest.

„Polițiștii au identificat persoana reclamată, ca fiind un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman. În urma testării conducătorului auto cu aparatura din dotare, au rezultat indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest. Acesta a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Potrivit acestora, buletinul de analize a confirmat că acest medic din Roman a consumat băuturi alcoolice și droguri. Drept urmare, a fost reținut pentru 24 de ore.

„Buletinul de analize toxicologice a confirmat prezența în organism a substanțelor psihoactive și a băuturilor alcoolice”, au mai arată reprezentanții IPJ Neamț.

Medic din Roman, în pericol să ajungă la închisoare

În urma acestui incident, în acest caz a fost deschis un . Accest medic din Romaneste cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

Dacă va fi trimis în judecată și va fi găsit vinovat, șoferul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la cinci ani.