Intervenție contra cronometru acasă la Nina Iliescu. Soția fostului președinte a cedat după ce a văzut funeraliile la TV

07 aug. 2025, 17:05
Intervenție contra cronometru acasă la Nina Iliescu. Soția fostului președinte a cedat după ce a văzut funeraliile la TV

Zilele de după moartea lui Ion Iliescu sunt devastatoare pentru apropiații săi, dar mai ales pentru soția sa, Nina Iliescu. Surse apropiate familiei susțin că evenimentele din ultimele zile au copleșit-o pe femeia în vârstă de 95 de ani, astfel că a fost nevoie de intervenția medicilor. Soția fostului președinte nu a fost fizic prezentă la funeraliile naționale ale soțului său, dar a urmărit momentele la televizor, de acasă.

 

Cuprins:

  1. Ce i-a declanșat reacția emoțională puternică Ninei Iliescu
  2. Ce spun medicii despre starea de sănătate a Ninei Iliescu

 

 

Ce i-a declanșat reacția emoțională puternică Ninei Iliescu

Emoțiile care au încercat-o pe Nina Iliescu în timp ce privea la televizor desfășurarea ceremoniilor funerare și care, de altfel, se datorează și absenței sale fizice de la eveniment, au fost suficient de puternice încât să îi provoace o cădere psihică și fizică. Momentul dramatic avea loc chiar în timp ce privea cortegiul funerar și ultimele onoruri militare aduse lui Ion Iliescu, au declarat surse apropiate familiei, citate de Antena 3, potrivit Faxnews.

 

Ce spun medicii despre starea de sănătate a Ninei Iliescu

O echipă medicală a intervenit promp la locuința familiei, însă medicii rămân rezervați în ceea ce privește evoluția stării de sănătate a Ninei Iliescu, vizibil deteriorată.

Tratamentul administrat de echipa de medici a avut scopul de a-i stabiliza starea generală. Ajunsă la vârsta de 95 de ani, Nina Iliescu are un istoric medical complex, iar acest șoc emoțional puternic pare să fi declanșat o reacție fizică severă.

„Este foarte afectată de tot ce se întâmplă. A fost partenera de o viață a domnului Iliescu și despărțirea de el este devastatoare. Medicii monitorizează constant evoluția stării sale și încearcă să o stabilizeze”, a transmis o sursă apropiată familiei.

