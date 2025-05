Metallica revine în România: Concert pe Arena Națională din București, în 2026. Cine sunt invitații speciali (VIDEO)

Trupa Metallica revine la București și va susține un concert pe Arena Națională, pe 13 mai 2026.

Metallica revine în București

Metallica va cânta pe o scenă circulară amplasată în centrul terenului. Invitați speciali din deschidere vor fi Gojira și Knocked Loose.

Biletele se pun în vânzare pentru publicul general începând de vineri, 30 mai, ora 10:00, iar pre-sale-ul pentru membrii fan clubului Metallica începe pe 27 mai, la ora 11:00.

Turneul M72 World Tour a început în aprilie 2023, la Amsterdam, iar de atunci Metallica a cântat în fața a circa patru milioane de fani. Turneul va continua în iunie și iulie 2026, cu 16 concerte în Europa continentală și Marea Britanie.

Metallica donează o parte din veniturile obținute

Trupa va dona o parte dintre veniturile obținute din vânzarea biletelor unor organizații caritabile locale, prin intermediul fundației sale – All Within My Hands.

În 2019, după concertul tot de pe Arena Națională, membrii Metallica Asociației „Dăruiește Viață” pentru construirea spitalului de oncologie pediatrică. Între timp, ONG-ul a construit spitalul integral din donații, iar acum e funcțional.

de la concertul din 2019 a fost când Metallica a cântat melodia „De vei pleca”, a celor de la Iris: