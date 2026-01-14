B1 Inregistrari!
Cum fentează mulți români plata impozitelor locale. Metoda, dezvăluită de ministrul Dezvoltării

Cum fentează mulți români plata impozitelor locale. Metoda, dezvăluită de ministrul Dezvoltării

Ana Maria
14 ian. 2026, 12:50
Sursa foto: gazetagalatiului.ro
Cuprins
  1. Cum fentează mulți români plata impozitelor locale. Ce exemplu a dat ministrul
  2. Cum va rezolva pachetul fiscal nr. 3 această problemă

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, și-a exprimat nemulțumirea față de unii contribuabili care evită plata impozitelor locale, un fenomen ce afectează negativ bugetele locale. El a oferit un exemplu concret care ilustrează această practică, subliniind diferența între cetățenii conștiincioși și cei care „fentează” sistemul.

Avem o categorie de contribuabili care an de an își plătesc impozitele locale chiar în primele luni – sunt cetățeni conștiincioși cu mult bun simț și cărora le mulțumim – dar avem și o altă categorie de contribuabili care fentează plata acestor impozite locale și vorbesc și de situația anterioară creșterii acestor impozite.” a declarat Cseke Attila într-o intervenție la Digi24.

Ministrul a explicat o situație tipică întâlnită la plata taxelor pentru autoturismele cu capacitate cilindrică mare, unde impozitul este considerabil mai ridicat.

„Astăzi, conform legislației, există posibilitatea ca un contribuabil care a achiziționat un autoturism cu o capacitate cilindrică detul de mare – peste 2000 de centrimetri cubi – unde impozitul este mai ridicat, există posibilitatea de exemplu a achiziționării a unei asemenea mașini și a scoaterii în evidență a primăriei în decembrie pentru a nu plăti impozit, iar în ianuraie același cetățean să-l pună din nou în evidența primăriei și se fentează bugetul local, în condițiile în care, pe de altă parte, avem contribuabili care nu-și permit și nu-și doresc mașini cu o asemenea capacitate și își plătesc impozitul în fiecare an.” a explicat ministrul.

Cum va rezolva pachetul fiscal nr. 3 această problemă

Conform lui Cseke Attila, măsurile din pachetul fiscal privind reforma administrației centrale și locale vor elimina aceste practici neconforme.

„Este un fenomen răspândit, am primit multe sesizări pe acest subiect. La nivel local, oamenii corecți sunt afectați când văd că alții evită plata impozitelor. Acest pachet rezolvă această problemă și nu se va mai întâmpla,” a adăugat ministrul Dezvoltării.

