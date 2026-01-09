B1 Inregistrari!
Cât costă întreținerea unei mașini în 2026? Tot mai puțini români își permit să dețină un autoturism

Cât costă întreținerea unei mașini în 2026? Tot mai puțini români își permit să dețină un autoturism

09 ian. 2026, 22:05
Cât costă întreținerea unei mașini în 2026? Tot mai puțini români își permit să dețină un autoturism
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  2. Cât îi costă pe români să întrețină o mașină
  3. La ce ar trebui să fie atenți românii înainte de a-și cumpăra o mașină

Pentru români, o mașină este mai mult ca oricând un lux. Chiar și dacă ar reuși să își cumpere un autoturism, mulți ar trebui să renunțe la alte cheltuieli pentru a-și putea permite să achite impozitul, RCA sau carburanţi, având în vedere că toate s-au scumpit în ultimele lunii. 

Cât îi costă pe români să întrețină o mașină

Un român cu o mașină care are un motor de 1,5 benzina sau 1,6 diesel, euro 6, trebuie să achite lunar în jur de 1.110 lei pe lună, în care este inclusă și prima medie de asigurare. Pentru RCA, românii scot din buzunar circa 1.800 de lei. O sumă similară se duce pentru verficările și reparațiile făcute la service şi locul de parcare, undeva la 1500-1600 de lei.

Cele mai mici cheltuieli ale unui șofer sunt impozitul (130 de lei), inspecția tehnică periodică (180 de lei) și rovinieta (255 de lei).

La polul opus din punct de vedere al costului este alimentarea cu carburant. În medie, românii lasă în benzinării peste 9.000 de lei, pe parcursul unui an.

La service, mulţi şoferi optează pentru cele mai ieftine variante de a-și repara mașina. Chiar și așa, pentru unii, astfel de cheltuieli atârnă greu de buget.

„Întârzie să vină la service, bugetul nu le mai permite o întreţinere corectă a vehiculului şi asta este o problemă foarte mare pentru trafic. Au crescut foarte mult preţurile la furnizorii de piese şi de produse, mai mult de 10% în ultima vreme. din păcate, ce e ieftin, nu este şi bun tot timpul”, a explicat Dan Barbu, preşedintele patronatului service-urilor din România, potrivit Observator News.

La ce ar trebui să fie atenți românii înainte de a-și cumpăra o mașină

Specialiștii le recomandă celor care vor să-și achiziționeze o mașină să se gândească și la locul unde o vor parca. La toate cheltuielile de întreținere ale unui autoturism se adaugă acum și cele de parcare.

„Probabil că cea mai importantă recomandare pentru cineva care vrea să-şi cumpere o maşină în 2026 este să ţină cont dacă are unde să o parcheze sau nu. Deja nu mai este suficient în România să-ţi permiţi să-ţi cumperi o maşină de orice fel, este foarte important să-ţi permiţi să o parchezi undeva”, a avertizat Adrian Mitrea, specialist auto.

Șoferii de autovehicule hibride au avut un șoc la început de an. Noile reguli privind taxele au făcut ca impozitele să fie chiar și de 20-30 de ori mai mari decât anul trecut.

