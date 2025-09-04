Microundele sunt un aparat foarte des întâlnit în majoritatea gospodăriilor, folosit pentru încălzirea rapidă a alimentelor.

Nutriționista Paige Welsh explică care sunt riscurile reale și cum pot fi evitate problemele de siguranță, potrivit .

Cuprins:

Despre microunde și riscul de cancer

Despre siguranța utilizării microundelor

Nutriția și eficiența microundelor

Despre microunde și riscul de cancer

Microundele folosesc radiație non-ionizantă pentru a încălzi alimentele, fără a schimba structura moleculară a acestora. „Când observi cum funcționează microundele, vei întâlni termenul ‘radiație’. Oamenii aud acest cuvânt și se tem imediat. Însă, ceea ce mulți nu știu este că există tipuri diferite de radiație, fiecare cu riscuri diferite”, potrivit sursei citate.

Radiația ionizantă, folosită în sau CT-uri, poate crește ușor riscul de , dar radiația non-ionizantă a microundelor nu a fost legată de apariția cancerului.

Institutul Național de Cancer și Societatea Americană de Cancer afirmă că „atunci când microundele sunt utilizate conform instrucțiunilor, nu există dovezi că ar reprezenta un risc pentru sănătate”, au declarat aceștia conform sursei.

Despre siguranța utilizării microundelor

Welsh sugerează câteva măsuri simple pentru utilizarea în siguranță:

Nu folosiți un aparat defect : „Deteriorările pot permite scurgeri de radiație, iar expunerea excesivă poate cauza arsuri și leziuni oculare”

: „Deteriorările pot permite scurgeri de radiație, iar expunerea excesivă poate cauza arsuri și leziuni oculare” Evitați plasticul : „Plasticele nesigure pentru microunde se pot topi în alimente. Dacă aveți îngrijorări, folosiți materiale sigure, cum ar fi sticla sau ceramica”

: „Plasticele nesigure pentru microunde se pot topi în alimente. Dacă aveți îngrijorări, folosiți materiale sigure, cum ar fi sticla sau ceramica” Nu introduceți metal în microunde : „Sârma, tacâmurile sau folia de aluminiu pot provoca scântei și incendii și pot deteriora aparatul”

: „Sârma, tacâmurile sau folia de aluminiu pot provoca scântei și incendii și pot deteriora aparatul” Respectați ghidurile de siguranță alimentară: Alimentele trebuie încălzite complet la 74 de grade C pentru a distruge bacteriile.

De asemenea, „a sta departe de microunde nu este necesar dacă aparatul funcționează bine, dar este un pas suplimentar pentru siguranță.”

Nutriția și eficiența microundelor

Microundele sunt eficiente în păstrarea nutrienților, în special pentru legume: „Când fierbi legumele, unele vitamine și minerale se pierd în apă. În microunde, acest lucru nu se întâmplă, nutrienții sunt mai bine păstrați”, a mai spus aceasta.

Cu toate acestea, alimentele procesate pentru microunde conțin adesea mult sodiu și nu oferă o sursă nutritivă completă, așa că trebuie consumate cu moderație.