Bolnavii de cancer vor continua să beneficieze de gratuități. Precizările ministrului Sănătății (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dă asigurări că pacienții cu boli cronice, inclusiv bolnavii de cancer vor beneficia, în continuare, de gratuități. Zilele trecute CNAS anunța că nu mai sunt fonduri pentru tratamentele bolnavilor de cancer.

a făcut o serie de comentarii cu privire la situația pacienților de boli cronice în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, difuzată de B1 TV. În acest context, el a ținut să precizeze că toți pacienții înscriși în programele naționale de boli cronice vor beneficia, în continuare de gratuități. Ministrul a precizat că diagnosticarea, tratamentul și serviciile conexe vor fi gratuite, pentru acești bolnavi, indiferent dacă sunt asigurați sau nu.

„Toți pacienții cronici înscriși în programele naționale de boli cronice, inclusiv cei oncologic, bolnavii de cancer, beneficiază de diagnostic, de tratament, de materiale sanitare, de medicamente și de toate serviciile conexe actului medical, indiferent dacă sunt sau nu asigurați”, a dat asigurări Alexandru Rogobete.

Potrivit spuselor sale, în pachetele de austeritate promovate de guvernul Bolojan, din care face parte, nu sunt prevăzute astfel de restricții.

„Inclusiv în pachetul I de măsuri, atunci când au fost realizate acele reduceri sau când au fost eliminate acele excepții la plata CASS, pacienții cronici și pacienții oncologici nu au fost afectați. Dovadă că nu sunt afectați nici în continuare”, a subliniat Rogobete.

CNAS nu mai are bani pentru tratamentul bolnavilor oncologici

CNAS a anunțat, zilele trecute, că tratamentul bolnavilor de din România se face prin credite de angajament, „pe datorie”. Într-un comunicat de presă, reprezentanții Casei au solicitat o rectificare bugetară de urgență pentru a asigura fondurile necesare tratării pacienților oncologici.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate este constant preocupată de situația pacienților oncologici și reafirmă că asigurarea accesului acestora la tratamentele necesare reprezintă o prioritate pentru instituție. În prezent, dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuității tratamentelor bolnavilor oncologici.

Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate”, se arată în comunicatul CNAS.

Conform datelor prezentate de organizația „Împreună Învingem Cancerul”, România a raportat anul trecut peste 550.000 de bolnavi de cancer, înregistrați în evidențele medicale. Este o creștere cu 21% față de anul anterior.