Greu de crezut! Ce au observat specialiștii, în urma unei radiografii pe care i-au făcut-o unui bărbat

Elena Boruz
15 aug. 2025, 13:21
Sursă foto: Freepik

Cazul unui bărbat din Tanzania i-a șocat pe medici! Acesta s-a prezentat la medic, după ce un lichid purulent a început să i se scurgă de sub mamelonul drept.

În urma discuțiilor avute, medicii nu au observat nimic neobișnuit. Bărbatul de 44 de ani nu avea simptome atipice: nu tușea, nu respira greu, semnele vitale erau în regulă, însă totul s-a schimbat radical, după afirmația pe care a făcut-o pacientul.

Cuprins:

  • Ce se ascundea în corpul bărbatului
  • Cum au acționat medicii

Ce se ascundea în corpul bărbatului

S-a făcut lumină, după ce bărbatul le-a mărturisit medicilor că în urmă cu opt ani a fost implicat într-un conflict violent. Acesta a povestit că suferise răni la nivelul spatelui, feței, abdomenului. Atunci, medicii au decis că ar fi cazul să efectueze o radiografie. 

În urma acestei proceduri, s-a constatat că bărbatul avea în interiorul corpului o lamă. Acest lucru i-a șocat pe specialiști, deoarece până la acel moment, pacientul dusese o viață absolut normală. Lama era înfiptă în omoplatul drept și, din fericire, nu a atins niciun organ.

Cum au acționat medicii

Pentru a-l salva, doctorii au apelat la o intervenție chirurgicală. Au extras cu foarte mare grijă lama din interiorul bărbatului, ulterior tratând puroiul cauzat de țesutul mort, informează The Sun.

Timp de 24 de ore a stat internat la Terapie Intensivă, ulterior fiind mutat pe secția generală, unde a stat sub supravegherea medicilor, timp de 10 zile.

