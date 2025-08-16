B1 Inregistrari!
George Lupu
16 aug. 2025, 17:08
Alimentele care te ajută să slăbești. Mihaela Bilic vine cu explicația Sursa Foto: Facebook/ Mihaela Bilic

Ani la rând, laptele de vacă a fost înlocuit în alimentația multor oameni cu băuturi vegetale promovate ca fiind „mai sănătoase”. Nutriționista Mihaela Bilic atrage însă atenția că realitatea este alta: laptele clasic are o valoare nutritivă net superioară și aduce beneficii pe care înlocuitorii pe bază de plante nu le pot oferi.

Ce spune Mihaela Bilic despre laptele vegetal

Mihaela Bilic subliniază că laptele de origine animală este un aliment complet, cu efecte asupra digestiei, imunității și metabolismului, în timp ce băuturile vegetale sunt produse puternic procesate și lipsite de nutrienții esențiali.

Deși inițial aceste alternative au câștigat popularitate și o piață estimată la 20 de miliarde de dolari anual, interesul consumatorilor începe să scadă.

Tot mai mulți consumatori pun la îndoială impactul lor asupra sănătății și sunt deranjați de faptul că sunt produse ultraprocesate. În schimb, laptele de vacă, deși „demonizat” o vreme, revine în forță, fiind perceput drept o alegere naturală și sigură.

„În sfârșit, ne întoarcem la lapte!

Cu o valoare de piață de aproape 20 de miliarde de dolari/an, laptele pe bază de plante a fost marele succes al mișcării ce promova consumul alimentelor de origine non-animală. >, declara un purtător de cuvânt al firmei de analiză NIQ. Această creștere a fost alimentată de preocupările legate de sănătate, bunăstarea animalelor și mediu. Vânzările de > de plante nu s-au limitat la o singură generație… Însă entuziasmul inițial a trecut, și tot mai multe semne de întrebare legate de înlocuitorii vegetali ies la iveală. Prin contrast, industria laptelui de vacă, care se confruntase cu o scădere a cererii, se bucură în prezent de o renaștere”, a explicat Mihaela Bilic pe rețelele sociale, potrivit Cancan.ro.

Laptele, cel mai complet aliment

În opinia sa, nu este nevoie de substituenți complicați, câtă vreme avem la îndemână cel mai complet aliment: laptele.

„Gata cu întrebările și căutările, nu e nevoie să reinventăm roata, este mai simplu să bem lapte! Laptele este singurul aliment cu efect 3 în 1 – are rol prebiotic, probiotic și postbiotic. Conține 87% apă, procente egale de proteine, glucide și grăsimi + toate mineralele de care are nevoie organismul… Și când spunem lapte, obligatoriu este de origine animală!”, a încheiat ea.

