Mihaela Bilic este una dintre cele mai urmărite nutriționiste din media. Are postări în mediul online, apariții în emisiuni de televiziune și de radio, propune diete sau diferite comportamente alimentare.

Mihaela Bilic în conflict cu Colegiul Medicilor

Parte dintre opiniile pe care le-a exprimat au adus-o într-un conflict cu . Mihaela Bilic este acuzată de promovarea unor știri false, după o postare făcută pe Facebook. Disputa a pornit de la afirmația pe care a făcut-o, conform căreia, statinele „scad dramatic producția de colesterol”.

Ea a susținut că utilizarea acestor medicamente, pe care le consideră nocive pentru organism, ar fi o afacere menită să aducă profituri industriei farmaceutice, Big Pharma.

Statinele sunt un grup de medicamente folosite pentru a reduce nivelul colesterolului „rău” (LDL) din sânge și pentru a preveni bolile cardiovasculare grave, precum atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale (AVC). Pe lângă reducerea LDL-ului, statinele pot crește și nivelul colesterolului „bun” (HDL) și pot scădea trigliceridele.

Colegiul Medicilor o contrazice pe nutriționistă

Afirmațiile făcute de Mihaela Bilic a provocat o reacție din partea Colegiului Medicilor, prin Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședinte CMMB și coordonator al Departamentului Profesional-Științific. El a declarat că afirmațiile făcute de nutriționistă nu au o bază științifică, iar datele la care a apelat aceasta pentru a-și susține punctul de vedere sunt eronate.

„Luând notă de informațiile recente lansate în spațiul public de dr. Mihaela Bilic, privind terapia cu statine pentru pacienții cu afecțiuni cardio și cerebrovasculare, cât și despre rolul în organism, Colegiul Medicilor din Municipiul București face precizarea că acestea nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate”, a declarat Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu.

Reprezentantul Colegiului Medicilor a transmis că va avea o discuție cu Mihaela Bilic pentru a clarifica lucrurile și pentru a stabili cum a ajuns la conclzuiile pe care le-a enunțat.

„Vom avea o discuție colegială cu doamna doctor, pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a mai spus Dr. Bogdan Ovidiu Popescu.

Ce declarații a făcut Mihaela Bilic

Afirmațiile care au dus la această replică din partea Colegiului Medicilor au fost legate de consumul de grăsimi. În opinia Mihaelei Bilic, creierul are de suferit dacă nu se consumă grăsimi.

„Fără grăsime creierul nostru se “stafidește” și moare. Dacă ar fi să ne luăm după noile valori stabilite de americani în ceea ce privește nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui să ia statine.

Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai producției hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentație, ci este făcut de ficat! După gafa medicală din anii ‘70 în care grăsimile alimentare au fost acuzate că ar crește riscul de boli cardio-vasculare, când de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului în sânge și, implicit, pentru a scădea riscul de infarct și AVC.

Realitatea demonstrează că nu există o relație de cauzalitate directă între nivelul colesterolului și bolile de inimă, adică mai mult de jumătate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal. Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore și cu bătaie lungă. Pe lângă slăbiciunea / durerile musculare (mialgii) și toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic producția de colesterol din organism — ori fără colesterol, nimic nu mai funcționează cum trebuie! De la secreția de hormoni până la transmiterea impulsului nervos între neuroni, de la schimburile de substanțe între celule până la gradul de hidratare al pielii, grăsimile sunt esențiale. Fără grăsime nu putem trăi, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește și nu ne putem «repara» celulele uzate.

Cel mai trist este faptul că lipsa cronică de colesterol la nivel cerebral afectează ireversibil integritatea și funcționarea sistemului nervos, creierul se «stafidește» și se usucă și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative și de frecvența alarmantă a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente și ne pierdem mințile. La propriu!

Interesant este că aceste statine nu au niciun efect protector în cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare / negative sunt cele mai grave. Cât despre bărbați, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decât în asociere cu alte elemente agravante: prezența plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sânge), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitală, adică toți factorii ce alcătuiesc Sindromul X Metabolic. În viața reală constatăm că există multe femei care trăiesc cu un nivel de colesterol peste 250 și au arterele curate, fără nicio urmă de placă de aterom și bărbați care fac infarct sau accident vascular cerebral deși analizele sunt în parametrii normali.

Cu siguranță suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e sigur: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al întregului organism în general și al sistemului nervos în special”, a scris Mihaela Bilic, pe Facebook