Leguma banală care scade colesterolul rău. Mulți români o evită din motive estetice

O legumă banală poate ajuta la scăderea rău, așa zisul LDL, susțin nutriționiștii. Folosită în salate, este ocolită de mulți români dat fiind mirosul înțepător.

Cuprins:

Ce legumă te scapă de colesterolul „rău”

Ce rezultate au dat studiile clinice

Care sunt beneficiile consumului de ceapă

Ce legumă te scapă de colesterolul „rău”

O legumă ieftină și la îndemâna ajută la combaterea colesterolului „rău” (LDL), susține medicul nutriționist Igor Strokov. Este vorba despre care se găsește de cumpărat, la prețuri accesibile, în orice piață sau supermarket. Este folosită în pregătirea salatelor, dar și a altor preparate din bucătărie.

Ceapa roșie a atras atenția pentru efectele benefice asupra sănătății inimii. Dr. Strokov susține că această legumă, consumată regulat, poate duce la o scădere semnificativă a colesterolului LDL rapid. El spune că este nevoie de un interval de patru până la opt săptămâni pentru a vedea rezultatele pozitive.

„Cercetările recente confirmă necesitatea includerii cepei roșii în alimentație. Acțiunea sa unică poate reduce bolile cardiovasculare, menținând în același timp colesterolul bun și eliminând colesterolul rău din organism,” afirmă Dr. Strokov, conform .

Nutriționiștii recomandă consumul de ceapă roșie crudă pentru a beneficia la maximum de proprietățile sale. Leguma poate fi adăugată în salate, în sandvișuri sau consumată pur și simplu. Pentru cei cu sensibilitate gastrică, se recomandă combinarea cu alte alimente ușoare sau pregătirea la abur.

Ce rezultate au dat studiile clinice

face referire, pentru a-și susține punctul de vedere, la un studiu publicat pe platforma WebMed. Cercetarea a analizat impactul consumului de pulbere de ceapă asupra nivelului de colesterol.

Concluziile au fost foarte promițătoare pentru cei care au consumat zilnic această pulbere. Ei au înregistrat o scădere cu 11,2% a colesterolului LDL după patru săptămâni, iar după opt săptămâni reducerea a atins 20,3%.

Pe de altă parte, grupul de control, care nu a consumat ceapă, nu a prezentat modificări semnificative în ceea ce privește colesterolul.

Care sunt beneficiile consumului de ceapă

Ceapa roșie are un rol important nu doar în combaterea colesterolului. Consumul acestei legume are și alte beneficii pentru sănătate: