Acasa » Externe » Milionarii fug din Dubai: Un oraș european a devenit noul magnet pentru bogații lumii

Milionarii fug din Dubai: Un oraș european a devenit noul magnet pentru bogații lumii

Flavia Codreanu
07 apr. 2026, 17:52
Milionarii fug din Dubai: Un oraș european a devenit noul magnet pentru bogații lumii
Sursă foto: Pexels
Cuprins
  1. Ce facilități fiscale oferă un oraș european
  2. De ce cresc prețurile imobiliare
  3. Cum a depășit Milano orașe precum New York-ul și Londra
  4. Cum va arăta în viitor competiția dintre Dubai și un oraș european

Un oraș european a devenit destinația favorită a milionarilor care părăsesc Dubaiul din cauza tensiunilor recente.

Ce facilități fiscale oferă un oraș european

Milano permite rezidenților străini să plătească o taxă forfetară de 300.000 de euro pe an pentru toate veniturile din străinătate. Această sumă este infimă pentru cei mai bogați oameni ai lumii, mai ales că programul „Il rientro dei cervelli” oferă reduceri de impozit de 50% pentru primii cinci ani.

De ce cresc prețurile imobiliare

Afluxul de capital a dus la creșterea prețurilor locuințelor cu 38% în ultimii cinci ani, Milano fiind acum cel mai scump oraș italian. În zone precum Brera, prețul mediu a depășit 5.100 de euro pe metru pătrat la finalul anului 2025. Cumpărătorii internaționali nu mai caută doar case de vacanță, ci rezidență permanentă pentru a fi aproape de școli de elită și aeroporturi majore.

Cum a depășit Milano orașe precum New York-ul și Londra

Viața în Milano se schimbă rapid, galeriile de artă și cluburile private înmulțindu-se pentru noii rezidenți. În 2024, Via Monte Napoleone a devenit cea mai scumpă stradă comercială din lume, depășind zone celebre din New York. De asemenea, guvernul a redus TVA-ul pentru importul operelor de artă la doar 5%, una dintre cele mai mici cote din Europa, atrăgând mari investitori.

Cum va arăta în viitor competiția dintre Dubai și un oraș european

Deși mulți cred că Dubaiul își va reveni, Milano și Roma reușesc să atragă tot mai mult capital prin stabilitate și lux. Noi hoteluri de prestigiu urmează să fie deschise până în 2027, confirmând interesul pe termen lung al elitelor. Chiar dacă Dubaiul rămâne atractiv prin lipsa taxelor pe venit, siguranța oferită de Italia pare să fie acum factorul decisiv pentru marile averi globale, scrie The Guardian

Armand Arton a explicat de ce milionarii aleg acum această destinație:

„Italia oferă cele mai bune beneficii: o taxă forfetară și o calitate bună a vieții. Cei care părăsesc Emiratele Arabe Unite se pot vedea trăind destul de ușor la Roma sau Milano, ca centre internaționale, cosmopolite.

Sunt convins că Dubaiul își va reveni după actualele îndoieli legate de securitate. Poate că nu va mai corespunde tuturor criteriilor pentru toată lumea, dar vor exista în continuare anumite grupuri care îl vor considera foarte atractiv, deoarece pur și simplu nu există multe alte locuri în lume care să ofere același amestec de oportunități și calitate a vieții”, a declarat consultantul Armand Arto.

