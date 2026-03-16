Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)

Iulia Petcu
16 mart. 2026, 18:37
sursa foto: Digi24
Cuprins
  1. De ce au ieșit minerii în stradă
  2. Câte locuri de muncă sunt în pericol
  3. Ce mesaje au transmis protestatarii

Minerii din Gorj au revenit în stradă luni pentru a protesta față de concedierile anunțate la Complexul Energetic Oltenia, temându-se că mii de locuri de muncă vor dispărea. Nemulțumirea a crescut rapid, iar manifestația desfășurată la Târgu Jiu a dus la blocarea traficului în mai multe zone centrale.

De ce au ieșit minerii în stradă

Sute de angajați ai Complexului Energetic Oltenia s-au adunat luni în fața sediului companiei, cerând explicații despre planul de disponibilizări anunțat recent. Oamenii spun că nu au primit până acum răspunsuri clare privind viitorul locurilor lor de muncă și nici garanții privind păstrarea activității.

După ce au protestat în fața sediului societății, minerii au decis să pornească într-un marș prin centrul municipiului Târgu Jiu, blocând mai multe artere importante. Potrivit participanților, nimeni din conducerea companiei nu a ieșit să discute cu ei, fapt care a amplificat tensiunea, relatează Digi24.

Câte locuri de muncă sunt în pericol

Principala îngrijorare a protestatarilor este legată de planul de restructurare care ar putea afecta un număr semnificativ de angajați în perioada următoare. Conform informațiilor prezentate, aproximativ 1.500 de persoane ar urma să rămână fără loc de muncă începând cu data de 1 aprilie.

Situația ar putea deveni și mai dificilă pentru angajați, deoarece alte câteva sute de concedieri sunt preconizate pentru luna următoare. Aproximativ 300 de salariați ar urma să fie disponibilizați de la 1 mai, ceea ce amplifică incertitudinea din rândul oamenilor. Mulți dintre cei vizați sunt angajați cu contracte de muncă pe perioadă determinată, categorie considerată cea mai vulnerabilă în cadrul procesului de reorganizare.

Nemulțumirile nu au apărut peste noapte, deoarece protestele minerilor durează deja de aproximativ o săptămână și jumătate. Săptămâna trecută, câteva zeci de angajați au mers la București și au intrat în greva foamei în fața Ministerului Energiei.

Ce mesaje au transmis protestatarii

În timpul marșului prin oraș au existat și momente tensionate între unii manifestanți și jandarmii prezenți pentru menținerea ordinii publice. Potrivit Agerpres, protestatarii au scandat „Demisia”, „Nu cedăm” și „Hoții”, mesaje care reflectă frustrarea acumulată în rândul angajaților.

Conducerea companiei a anunțat că va realiza o analiză a personalului la nivelul subunităților unde activitatea se restrânge, compania având aproximativ 7.800 de angajați.

