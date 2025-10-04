respinge desființarea posturilor titularilor, precizând că pentru anul școlar 2025–2026 niciun cadru didactic titular nu a fost afectat. Clarificarea oficială a venit vineri, după apariția în spațiul public a unor afirmații conform cărora peste 14.000 de posturi de profesori ar fi fost eliminate din învățământul preuniversitar de stat.

Câte posturi sunt în învățământul preuniversitar în anul școlar 2025–2026

Potrivit supus dezbaterii publice, „numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională și Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, este de 293.852 de posturi”.

Față de anul școlar 2024–2025, diferența apare din reducerea cu aproape 50% a posturilor ocupate temporar în regim de plată cu ora, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare aplicate.

De ce Ministerul Educației respinge desființarea posturilor titularilor

Ministerul Educației a ținut să sublinieze că, în realitate, numărul normelor ocupate de a înregistrat chiar o creștere de aproximativ 3% față de anul precedent, ceea ce demonstrează stabilitatea și continuitatea acestora în sistem. În paralel, datele arată că numărul normelor ocupate de profesori suplinitori calificați s-a menținut la un nivel relativ constant, fără fluctuații majore.

Instituția explică faptul că nu este vorba despre anularea unor posturi de titulari, așa cum s-a vehiculat, ci despre ajustarea unor norme libere, care nu erau ocupate efectiv. În aceste cazuri, orele disponibile au fost redistribuite în structura normelor existente, fiind adăugate la catedrele cadrelor didactice deja angajate. Practic, acest lucru s-a tradus printr-o majorare de două ore pe săptămână în programul profesorilor, o măsură administrativă care a permis eficientizarea repartizării orelor, fără ca posturile de bază să fie afectate.

De unde a apărut controversa privind cele 14.000 de posturi eliminate

Potrivit publicației Edupedu, peste 14.000 de posturi de profesori ar urma să fie desființate, conform proiectului de hotărâre publicat de Ministerul Educației pe 2 octombrie 2025. Totuși, Ministerul a clarificat ulterior că este vorba despre norme temporare, nu despre posturi de profesori titulari.