B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministerul Educației anunță că nu au fost anulate posturi de titulari în anul școlar 2025–2026

Ministerul Educației anunță că nu au fost anulate posturi de titulari în anul școlar 2025–2026

Ana Beatrice
04 oct. 2025, 11:48
Ministerul Educației anunță că nu au fost anulate posturi de titulari în anul școlar 2025–2026
Sursa Foto: Unsplash.com
Cuprins
  1. Câte posturi sunt în învățământul preuniversitar în anul școlar 2025–2026
  2. De ce Ministerul Educației respinge desființarea posturilor titularilor
  3. De unde a apărut controversa privind cele 14.000 de posturi eliminate

Ministerul Educației respinge desființarea posturilor titularilor, precizând că pentru anul școlar 2025–2026 niciun cadru didactic titular nu a fost afectat. Clarificarea oficială a venit vineri, după apariția în spațiul public a unor afirmații conform cărora peste 14.000 de posturi de profesori ar fi fost eliminate din învățământul preuniversitar de stat.

Câte posturi sunt în învățământul preuniversitar în anul școlar 2025–2026

Potrivit proiectului supus dezbaterii publice, „numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională și Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, este de 293.852 de posturi”.

Față de anul școlar 2024–2025, diferența apare din reducerea cu aproape 50% a posturilor ocupate temporar în regim de plată cu ora, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare aplicate.

De ce Ministerul Educației respinge desființarea posturilor titularilor

Ministerul Educației a ținut să sublinieze că, în realitate, numărul normelor ocupate de profesori titulari a înregistrat chiar o creștere de aproximativ 3% față de anul precedent, ceea ce demonstrează stabilitatea și continuitatea acestora în sistem. În paralel, datele arată că numărul normelor ocupate de profesori suplinitori calificați s-a menținut la un nivel relativ constant, fără fluctuații majore.

Instituția explică faptul că nu este vorba despre anularea unor posturi de titulari, așa cum s-a vehiculat, ci despre ajustarea unor norme libere, care nu erau ocupate efectiv. În aceste cazuri, orele disponibile au fost redistribuite în structura normelor existente, fiind adăugate la catedrele cadrelor didactice deja angajate. Practic, acest lucru s-a tradus printr-o majorare de două ore pe săptămână în programul profesorilor, o măsură administrativă care a permis eficientizarea repartizării orelor, fără ca posturile de bază să fie afectate.

De unde a apărut controversa privind cele 14.000 de posturi eliminate

Potrivit publicației Edupedu, peste 14.000 de posturi de profesori ar urma să fie desființate, conform proiectului de hotărâre publicat de Ministerul Educației pe 2 octombrie 2025. Totuși, Ministerul a clarificat ulterior că este vorba despre norme temporare, nu despre posturi de profesori titulari.

Tags:
Citește și...
Reacția lui Gigi Becali, după ce ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis: „Pentru ce l-am votat noi pe el?”
Eveniment
Reacția lui Gigi Becali, după ce ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis: „Pentru ce l-am votat noi pe el?”
Doi medici stomatologi au fost reţinuţi după ce ar fi făcut intervenţii estetice ilegale pe pacienţi
Eveniment
Doi medici stomatologi au fost reţinuţi după ce ar fi făcut intervenţii estetice ilegale pe pacienţi
Clostridioides difficile, infecția periculoasă a intestinului gros. Avertismentul medicilor români: „Boala se poate manifesta diferit”
Eveniment
Clostridioides difficile, infecția periculoasă a intestinului gros. Avertismentul medicilor români: „Boala se poate manifesta diferit”
Băutura care previne apariția Alzheimerului și te ajută să slăbești. Mihaela Bilic: „Trei pe zi, minim. Sunt miracol”
Eveniment
Băutura care previne apariția Alzheimerului și te ajută să slăbești. Mihaela Bilic: „Trei pe zi, minim. Sunt miracol”
România, campioană la numărul tinerilor care nu lucrează. Motivele invocate de cei care refuză să se angajeze
Eveniment
România, campioană la numărul tinerilor care nu lucrează. Motivele invocate de cei care refuză să se angajeze
Ploaia a provocat haos în București. Inundații pe mai multe bulevarde importante din Capitală.
Eveniment
Ploaia a provocat haos în București. Inundații pe mai multe bulevarde importante din Capitală.
ANAF ia măsuri drastice împotriva lui Klaus Iohannis. Ce alte pierderi riscă fostul președinte
Eveniment
ANAF ia măsuri drastice împotriva lui Klaus Iohannis. Ce alte pierderi riscă fostul președinte
Dezactivează această setare pe WhatsApp. Telefonul tău poate fi atacat de hackeri chiar și când îl ții în buzunar
Eveniment
Dezactivează această setare pe WhatsApp. Telefonul tău poate fi atacat de hackeri chiar și când îl ții în buzunar
Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier
Eveniment
Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier
Zboruri deviate, din cauza furtunii care a lovit Bucureștiul. Unde au fost redirecționate aeronavele care trebuiau să aterizeze pe Otopeni
Eveniment
Zboruri deviate, din cauza furtunii care a lovit Bucureștiul. Unde au fost redirecționate aeronavele care trebuiau să aterizeze pe Otopeni
Ultima oră
12:24 - Reacția lui Gigi Becali, după ce ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis: „Pentru ce l-am votat noi pe el?”
10:59 - Doi medici stomatologi au fost reţinuţi după ce ar fi făcut intervenţii estetice ilegale pe pacienţi
10:23 - Pamela Anderson a șocat fanii cu o schimbare radicală de look la 58 de ani (VIDEO)
09:58 - Pomenirea Sfântului Ierotei. Ce nu știai despre mucenicul care a fost alături de Maica Domnului
09:28 - Aeroportul din München a fost închis în urma unei noi alerte cu drone. Mii de pasageri blocați două nopți la rând
08:56 - Ciclonul care a traversat România a făcut prăpăd. Sute de intervenții ISU, mașini distruse și oameni în pericol
08:27 - Clostridioides difficile, infecția periculoasă a intestinului gros. Avertismentul medicilor români: „Boala se poate manifesta diferit”
00:06 - Hamas a cedat în fața lui Donald Trump. Organizația palestiniană acceptă să elibereze ostaticii israelieni
23:56 - Băutura care previne apariția Alzheimerului și te ajută să slăbești. Mihaela Bilic: „Trei pe zi, minim. Sunt miracol”
23:54 - Mara Bănică, după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”