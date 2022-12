Ministerul Finanţelor implementează arhivarea electronică pentru 900 de milioane de documente / Contractul a fost câștigat de Metaminds SA, firmă ce aparține unui fost director într-o companie a lui Sebastian Ghiță

Ministerul Finanţelor implementează un sistem informatic de arhivare electronică (SIAEL), cu valoare totală de 15.958.797 lei, fără TVA, în urma unei licitaţii câştigate de compania românească Metaminds SA, informează . Astfel, urmează să fie arhivate electronic aproape 900 de milioane de documente, operaţionalizate în diverse aplicaţii curente ale Ministerului şi structurilor sale.

Andrei Cruceru, directorul general al Metaminds, a fost angajat, în perioada martie 2013 – septembrie 2015, la Asesoft Technologies, companie fondată de Sebastian Ghiță, având funcția de Director de Vânzări către Sectorul Public, informează Anul trecut, într-un drept la replică transmis EduPedu.ro, Cruceru a precizat că nu a avut nicio altă legătură cu Sebastian Ghiță.

Ce mai prevede proiectul de arhivare electronică de la Ministerul Finanțelor

Proiectul, care a început luna trecută și are termen de finalizare începutul lunii decembrie 2023, prevede şi furnizarea de echipamente şi licenţe, servicii IT, instruire personal, suport IT şi garanţie.

Sistemul Informatic de Arhivare Electronică va fi implementat pentru creşterea capacităţii administrative a Ministerului Finanţelor şi a instituţiilor subordonate, în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cetăţenilor şi a mediului de afaceri cu administraţia publică, pentru introducerea şi obţinerea de documente în/din arhiva instituţiei.

Metaminds SA va lucra în asociere cu Phoenix IT SRL şi One Software SRL și va avea subcontractant CertSign SA, pentru implementarea componentelor din proiect.

Metaminds și fosta Nova Tech Integrated Solutions, contracte cu statul

Metaminds SA este o companie cu capital integral românesc înfiinţată în 2015. Ea a raportat 190 de proiecte semnate până în prezent, informează G4Media.

Potrivit , compania e controlată de Andrei Cruceru (50%), de Giorgia Bordușanu (10%) și de compania Servicebridge Partners SA (40%), controlată la rândul ei de Andrei Cruceru (51%) și de Marius-Ionuț Marinescu (49%).

Asemenea lui Cruceru, și Bordușanu a fost angalat la Asesoft, fiind Internal Communication Manager, între decembrie 2012 – septembrie 2015.

Metaminds a fost denumită inițial Nova Tech Integrated Solutions, rebrandingul fiind finalizat în 2019. Nova Tech Integrated Solutions a fost înființată în 2015 de Liviu Mircea Uruc (95%), un interpus al lui Sebastian Ghiță, şi Răzvan-Iulian Băicoianu (5%).

Metaminds și fosta Nova Tech Integrated Solutions au câștigat de-a lungul timpului numeroase contracte uriașe cu statul: