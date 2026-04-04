Ministrul de externe german cere eliminarea votului unanim în politica externă a UE pentru decizii mai rapide

Selen Osmanoglu
04 apr. 2026, 14:15
Cuprins
  1. „Mai capabili de a acționa internațional”
  2. Cum funcționează majoritatea calificată
  3. Context și perspective

Uniunea Europeană ar trebui să renunțe la principiul unanimității în luarea deciziilor în domeniul politicii externe și de securitate, pentru a putea acționa mai rapid pe scena internațională, susține ministrul de externe german Johann Wadephul.

„Mai capabili de a acționa internațional”

Wadephul s-a referit la disputa privind un credit important pentru Kiev, susținut de majoritatea statelor membre UE, dar blocat de Budapesta. Oficialul german consideră că mecanismul actual, bazat pe unanimitate, împiedică luarea deciziilor rapide în momente critice, scrie Agerpres.

„Ar trebui să abolim principiul unanimității în politica externă și de securitate a UE până la încheierea actualei perioade legislative, astfel încât să fim mai capabili de a acționa internațional”, a afirmat Wadephul.

Ministrul a explicat că susține trecerea la votul cu majoritate calificată în Consiliul UE. „Întreaga experiență pe care am obținut-o în ultimele săptămâni cu ajutorul pentru Ucraina și sancțiunile contra Rusiei indică acest lucru”, a adăugat el.

Cum funcționează majoritatea calificată

Majoritatea calificată presupune ca cel puțin 55% dintre statele membre să voteze pentru și ca acestea să reprezinte cel puțin 65% din populația totală a UE. În prezent, multe decizii în domeniul politicii externe și de securitate, extinderii Uniunii sau bugetului UE necesită vot unanim, ceea ce conferă fiecărui stat drept de veto.

În cazurile în care se votează cu unanimitate, abținerea nu blochează decizia, însă principiul rămâne o frână în luarea măsurilor urgente. Printre domeniile sensibile se numără și armonizarea impozitării indirecte, justiția și afacerile interne sau protecția socială.

Context și perspective

Următoarele alegeri pentru Parlamentul European vor avea loc în vara anului 2029. Propunerea lui Wadephul reflectă nemulțumirea Berlinului față de blocajele create de unanimitate și argumentează că trecerea la majoritate calificată ar întări coeziunea UE și capacitatea de reacție în fața crizelor externe.

