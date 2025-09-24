B1 Inregistrari!
Ministrul Justiției a anunțat cât timp ar putea dura extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai: "Noi privim cu optimism"

Ministrul Justiției a anunțat cât timp ar putea dura extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai: “Noi privim cu optimism”

Ana Maria
24 sept. 2025, 18:58
Ministrul Justiției a anunțat cât timp ar putea dura extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai: “Noi privim cu optimism”
Horatiu Potra si Dorian Potra pleaca de la sectia 4 de politie din Bucuresti, 12 ianuarie 2024. Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum cooperează autoritățile române cu cele din Emiratele Arabe Unite
  2. Ce spune ministrul despre localizarea lui Horațiu Potra
  3. Câte persoane sunt vizate de mandatul de arestare
  4. Cât poate dura procedura de extrădare în cazul lui Horațiu Potra
  5. Cine este Horațiu Potra
  6. Ce mesaje au fost găsite în telefoanele membrilor rețelei lui Horațiu Potra

Horațiu Potra a fost reținut la Dubai, împreună cu fiul său în timp ce aceștia încercau să plece din țară. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a discutat despre acest subiect  la Antena 3 CNN. Ministrul a menționat că extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni. Motivul principal este lipsa unui tratat oficial de extrădare între România și Emiratele Arabe Unite.

Cum cooperează autoritățile române cu cele din Emiratele Arabe Unite

Autoritățile române colaborează cu omologii lor pentru confirmarea măsurilor preventive dispuse împotriva lui Horațiu Potra și a altor două persoane din familia sa, fiul și fratele său. Amândoi sunt vizați de mandate de arestare. Ministrul a explicat că procedura se bazează pe principiile de reciprocitate, o practică des folosită în astfel de cazuri.

„În acest moment, autoritățile din România lucrează cu omologii din EAU pentru a avea confirmarea măsurii preventive față de domnul Potra și membrii familiei sale, care fac obiectul unui mandat de arestare, urmând ca apoi să fie parcurse procedurile de extrădare, în condițiile în care nu există un tratat pe acestea astepte cu Emiratele Arabe Unite. Dar pe baza principiilor de reciprocitate, astfel de formule de cooperare sunt eficiente”, a declarat Radu Marinescu.

Ce spune ministrul despre localizarea lui Horațiu Potra

Întrebat unde a fost prins mercenarul, Radu Marinescu a precizat că Ministerul Justiției gestionează partea juridică, iar responsabilitatea localizării revine Interpol. El a subliniat că nu are informații despre posibila încercare a lui Potra de a pleca în Rusia.

„Ministerul Justiției gestionează componenta juridică a cooperării, responsabilitatea localizării persoanei revine Interpol. Aceste informații pot fi oferite din această direcție, eu nu cunosc și nu am elemente privitoare la informațiile pe care le atribuiți domnului procuror general cu privire la încercarea de a pleca în Rusia”, a spus Potra.

Câte persoane sunt vizate de mandatul de arestare

Pe lângă Horațiu Potra, două rude apropiate, fiul și fratele său, fac obiectul mandatelor. În prezent, România așteaptă confirmarea oficială a privării de libertate din partea autorităților emirateze.

„Sunt trei persoane vizate de mandatul de arestare. Lucărăm cu autoritățile de acolo pentru a confirma privarea de libertate a celor trei. Î momentul de față, demersurile noastre sunt pentru confirmarea măsurii preventive asupra celor trei. O informare definitivă va fi făcute după ce aceste proceduri de confirmare vor fi finalizate”, a mai menționat ministrul.

Cât poate dura procedura de extrădare în cazul lui Horațiu Potra

Potrivit ministrului, durata depinde de procedurile judiciare din Emiratele Arabe Unite. „Principial, o astfel de procedură de cooperare, care presupune decizia unei autorități judiciare din alt stat, ține de specificitatea procedurilor din statul respectiv. Unele state au proceduri simplificate, altele mai de durată. Din evaluarea mea, strict teoretic, poate fi vorba de o perioadă de câteva luni. Noi privim cu optimism derularea acestor acțiuni”, a mai transmis Marinescu.

Cine este Horațiu Potra

Horațiu Potra, cunoscut drept „șeful mercenarilor”, a fost reținut în weekend la solicitarea autorităților române. El este trimis în judecată alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și era dat în urmărire internațională.

Ce mesaje au fost găsite în telefoanele membrilor rețelei lui Horațiu Potra

Amintim că procurorii au descoperit conversații pe WhatsApp și videoclipuri postate pe TikTok în care se incita la violență, în telefoanele membrilor grupării. În timpul unei înregistrări realizate pe 7 decembrie 2024, în tranzit din Congo spre România, Horațiu Potra a spus:

„Nu vă lăsați duși de nas de ăia care zic să nu ieșiți cu parul, să nu faceți manifestații și violențe. Asta-i o vrăjeală! Nu merge, în România s-o dovedit, (…) De aia vă zic, oameni buni, ieșiți pentru libertatea voastră, pentru copiii voștri, o să vă bage ăștia-n război, vă trimit în război în Ucraina carne de tun, o să vedeți, o să fie prea târziu. Dac-acuma nu vă treziți, nu visați că, bă, se reface turul și câștigă Georgescu…cu… majoritate…cu 60%. Nu, pentru că n-o să-l mai bage la alegeri și chiar dacă-l bagă la alegeri, le falsifică acolo pe față. Iese și zice… a câștigat Gheorghe sau altcineva. Nu visați, oameni buni! Aicea globaliștii au ajuns în România, au pus mâna pe România, îi gata. Dacă poporul nu se revoltă acuma, suntem morți toți…. noi, toți, copiii noștri, tot tot ce-aveți proprietăți se duce pe apa sâmbetei, să nu zic pe…altceva. Deci asta vă zic, eu vă îndemn, pe riscul meu, pe riscul meu personal, da? Să vină să m-aresteze DIICOT-ul, SRI-ul SPP-ul, cine vor ei, să vină să mă ieie să mă aresteze. Eu zic da! Instigare la revoltă, români ieșiți cu parul și pe ei și pe mama lor! Doamne ajută!”.

Mai există și alte înregistrări, la fel de grave, cu instigare la acțiuni violente și atacuri împotriva autorităților.

”Da’ vin în România, că nu mi se pare normal. Și hai să vedem atuncea care-s românii ăia patrioți, care au curaju’ să iasă. Dacă au curaju’. Și-i rog pe toți să iasă! Și nu tre’ să ieșim cu lozinci: ”Vă rugăm, democrație!”. Nu. Cu paru’! Cu paru’ tră’ ieșit, că ăștia nu știu de altceva! Numa de frica parului știu! Așa trăbă’ ieșit! O zi bună vă doresc! Și trăiască România! Liberă! Și Democratică! Salut!”; Clip 3: ”N-am câștigat niciun ban în România, dar vin acasă. Să mă aresteze pe mine Iohannis! Mă doare în p…ă. Dar, uite aici! Eu instig la revoltă! Toți românii care mai au sânge în instalație să iasă cu parul, cu parul pe stradă! Cu parul să îi alergăm! Să îi fugărim… cum zic ăștia, peste Dunăre. Băga-mi-aș ceva! Hai salut! Uite acum ajung la avion”, a mai spus Potra.

