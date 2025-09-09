B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai: „Ferească Dumnezeu!”. Ce problemă gravă i-au descoperit medicii (VIDEO)

Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai: „Ferească Dumnezeu!”. Ce problemă gravă i-au descoperit medicii (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 sept. 2025, 10:18
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai: „Ferească Dumnezeu!”. Ce problemă gravă i-au descoperit medicii (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Rocsana Marcu / Instagram

Fosta prezentatoare TV Rocsana Marcu, stabilită de mai mulți ani în Dubai, a fost operată recent. Ea a povestit ce a pățit și le-a mulțumit medicilor care au salvat-o.

Cuprins

  • De ce a fost operată Rocsana Marcu
  • Cum a ajuns Rocsana Marcu să fie agent imobiliar în Dubai

De ce a fost operată Rocsana Marcu

Rocsana Marcu s-a filmat chiar de pe patul de spital. Ea le-a povestit următorilor ei ce a pățit și a anunțat că se simte bine acum și va reveni rapid la muncă.

„Dragii mei, am scos fierea. N-am mai putut să o țin. Dacă vedeți ce pietre, mi-au scos… Ferească Dumnezeu”, a transmis fosta vedetă TV:

Totodată, ea a ținut să le mulțumească medicilor care au îngrijit-o.

Cum a ajuns Rocsana Marcu să fie agent imobiliar în Dubai

Rocsana Marcu s-a mutat inițial în Londra, dar, după un moment neplăcut, când una dintre fiicele sale a fost urmărită de un grup de adolescenți, a decis să-și găsească un loc mai sigur pentru familie. Astfel, a ales Dubaiul și de câțiva ani activează acolo ca agent imobiliar, scrie CanCan.

Rocsana are două fiice – Mayra, care se apropie de vârsta de 18 ani, și Indira, care are 13 ani – și ambele s-au adaptat rapid la viața din Dubai.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Oanei Roman nu i-a venit să creadă cât a ajuns să coste o sticlă de suc, la o terasă din România. „A luat-o lumea razna”
Monden
Oanei Roman nu i-a venit să creadă cât a ajuns să coste o sticlă de suc, la o terasă din România. „A luat-o lumea razna”
Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Să le spun cu limbă de moarte…”
Monden
Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Să le spun cu limbă de moarte…”
A murit mama Adrianei Bahmuțeanu. Suferise un AVC în urmă cu doar câteva săptămâni
Monden
A murit mama Adrianei Bahmuțeanu. Suferise un AVC în urmă cu doar câteva săptămâni
Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în vacanță, în Grecia. „Din «fosta viață» i-a rămas pasiunea pentru organizarea unor petreceri de top”
Monden
Cu cine s-a întâlnit Andreea Esca în vacanță, în Grecia. „Din «fosta viață» i-a rămas pasiunea pentru organizarea unor petreceri de top”
Dan Negru, mesaj tranșant la început de an școlar. „Dascălii sunt umiliți în școli de derbedei”
Monden
Dan Negru, mesaj tranșant la început de an școlar. „Dascălii sunt umiliți în școli de derbedei”
Ispita de la Insula Iubirii care avea, de fapt, o iubită acasă, însă, a reușit să ispitească și o concurentă. Detalii bombă ies acum la iveală!
Monden
Ispita de la Insula Iubirii care avea, de fapt, o iubită acasă, însă, a reușit să ispitească și o concurentă. Detalii bombă ies acum la iveală!
Monica Anghel, detalii despre intervenția suferită la ochi. Cum se simte artista după operație
Monden
Monica Anghel, detalii despre intervenția suferită la ochi. Cum se simte artista după operație
Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat
Monden
Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat
Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
Monden
Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale
Monden
Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale
Ultima oră
10:43 - Boloș: I-am zis de 6 ori lui Ciolacu despre deficit, că se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital
10:12 - Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat
09:47 - Bolojan: „Nu vom intra în incapacitate de plată și nu vom avea inflație cu două cifre”. Când vom reveni pe creștere economică
09:38 - Accident rutier grav. Un mort și trei răniți, după ce un polițist a intrat cu mașina într-o căruță
09:22 - Netanyahu, mesaj pentru locuitorii din Gaza: „Ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”
09:16 - Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor magistraților nu trece de CCR, legitimitatea acestui Guvern dispare
08:50 - Medic: „Coloana vertebrală este extraordinară, însă…”. Ce trebuie să faci pentru a evita durerile de spate
08:48 - Femeie din Tulcea, lovită în plină figură de o vecină. Motivul ciudat care a declanșat scandalul
08:25 - Tramvai deraiat în Capitală, după ce o trotinetă a fost lăsată pe șine (VIDEO)
08:14 - 1.500 de actori și regizori nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene