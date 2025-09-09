Fosta prezentatoare TV Rocsana Marcu, stabilită de mai mulți ani în Dubai, a fost operată recent. Ea a povestit ce a pățit și le-a mulțumit medicilor care au salvat-o.

De ce a fost operată Rocsana Marcu

Cum a ajuns Rocsana Marcu să fie agent imobiliar în Dubai

Rocsana Marcu s-a filmat chiar de pe patul de spital. Ea le-a povestit următorilor ei ce a pățit și a anunțat că se simte bine acum și va reveni rapid la muncă.

„Dragii mei, am scos fierea. N-am mai putut să o țin. Dacă vedeți ce pietre, mi-au scos… Ferească Dumnezeu”, a transmis :

Totodată, ea a ținut să le mulțumească medicilor care au îngrijit-o.

Rocsana Marcu s-a mutat inițial în Londra, dar, după un moment neplăcut, când una dintre fiicele sale a fost urmărită de un grup de adolescenți, a decis să-și găsească un loc mai sigur pentru familie. Astfel, a ales Dubaiul și de câțiva ani activează acolo , scrie

Rocsana are două fiice – Mayra, care se apropie de vârsta de 18 ani, și Indira, care are 13 ani – și ambele s-au adaptat rapid la viața din Dubai.