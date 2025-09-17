B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ministerul Justiție nu are date actualizate despre Horațiu Potra. Cum justifică situația Radu Marinescu

Adrian Teampău
17 sept. 2025, 13:21
Horațiu Potra Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Radu Marinescu, ministrul Justiției, susține că nu are informații actualizate cu privire la situația mercenarului Horațiu Potra. Acesta a fugit din țară în contextul dosarului penal care îl vizează.

Radu Marinescu despre repatrierea lui Horațiu Potra

Horațiu Potra a fost trimis în judecată, alături de Călin Georgescu, într-un dosar penal care vizează mai multe acuzații, de la tentativă de răsturnare a  ordinii constituționale, la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni. Vizat de un mandat de arestare în lipsă, mercenarul a fugit din țară și este căutat la nivel internațional.

Procurorul general, Alex Florența, a declarat că există indicii conform cărora, Potra face demersuri pentru a primi azil în Rusia. El a declarat că autoritățile române nu au informații clare cu privire la locația în care s-ar ascunde acesta.

Într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea News Pass, cu Gabriela Mihai, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a confirmat că ministerul pe care îl conduce nu are informații despre situația lui Horațiu Potra. Oficialul guvernamental a precizat că în momentul în care îi vor parveni astfel de informații, va iniția procedurile de extrădare.

„În ce privește situația domnului Potra, Ministerul Justiției este implicat în componenta de cooperare judiciară care are la bază informarea Ministerului Justiției cu privire la localizarea concretă a persoanei care este căutată petnru ca noi să operăm pe reperele de legalitate care ne incumbă”, a declarat Radu Marinescu.

Care este rolul Ministerului Justiției

Ministrul Justiției a precizat că nu există dat cu privire la țara în care se ascunde Horațiu Potra. Radu Marinescu a explicat care este procedura ce va fi urmată de instituția pe care o conduce pentru a-l repatria pe mercenar, când va fi identificat.

„Până în momentul de față nu am primit o localizare, actuală, concretă, efectivă pentru această persoană căutată. În ceea ce privește existența unor indicii care rezultă din anchete sau investigații penale, acestea țin de resortul parchetelor. Simplu spus, aici este implicat un efort polițienesc, de căutare și identificare a persoanei, și apoi transmiterea informației către Ministerul Justiției pentru a acționa în consecință”, a explicat Radu Marinescu.

În acest context, ministrul a făcut referire și la dosarul penal în care au fost trimise în judecată 22 de persoane, între care Călin Georgescu și Horațiu Potra, pentru încercare de răsturnare a ordinii constituționale. Potrivit spuselor sale, instanța de judecată se va pronunța cu privire la acest dosar, Iar ministerul nu va face comentarii cu privire la acst subiect.

„Aici sunt câteva chestiuni de precizat. Ne aflăm într-un moment judiciar semnificativ. Este vorba despre sesizarea instanței de judecată cu un rechizitoriu pentru infracțiuni de o gravitate deosebită. Printre persoanele acuzate se numără și cei pe care i-ați nominalizat. Nu voi face comentarii concrete asupra cauzei deoarece aceasta se va desfășura în fața instanței de judecată cu respectarea tuturor garanțiilor de imparțialitate care caracterizează justiția într-un stat democratic”, a mai spus Radu Marinescu.

Horațiu Potra vrea să fugă în Rusia

Mercenarul Horațiu Potra a reușit să fugă din țară, fiind însoțit de fiul său, Dorian și un alt membru al familiei. Alexandru. Aceștia au fost dați în urmărire internațională, însă autoritățile nu au indicii despre locul în care s-ar afla. Pe de altă parte, procurorul general, Alex Florența, a declarat că există infornații conform cărora Horațiu Potra ar fi cerut azil în Rusia.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact pentru a se putea solicita statului respectiv unde se află extradărea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă mai pot spune în schimb că există date certe care au rezultat din anchetă că în acest moment Horaţiu Potra încearcă să-şi obţină, face demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”, a afirmat Alex Florenţa, într-o conferință de presă

Pe numele mercenarului a fost emis mandat de arestare în lipsă pentru acuzațiile din dosarul penal în care a fost trimis în judecată.

