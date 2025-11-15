B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
15 nov. 2025, 10:46
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. „Mi-a venit o idee”
  2. „Nu pretind că se poate peste noapte”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune ca anumite intervenții stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgență.

„Mi-a venit o idee”

Alexandru Rogobete a venit cu o propunere, după cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică din Capitală, în urma unei anestezii generale.

„Văzând reacțiile voastre din ultimele zile și ascultând oamenii din jurul meu – pacienți, medici, specialiști, prieteni – mi-a venit o idee. Și înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi”, a scris Rogobete, pe pagina de Facebook.

„Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgență – în ambulatoriul de specialitate mai exact? Mă refer la intervenții stomatologice cu anestezie generală, realizate în condiții de siguranță, în cadrul unor cabinete de stomatologie înființate în ambulatoriile spitalelor publice”, a adăugat.

„Nu pretind că se poate peste noapte”

Ministrul Sănătății recunoaște că acest proces nu poate fi realizat „peste noapte”, ci treptat. Rogobete cere, de asemenea, părerea cetățenilor cu privire la acest demers.

„Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienților acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenții și mai ales pregătite dacă apare o complicație de urgență”, a mai scris el, pe pagina de Facebook.

„Și vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice. Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulți oameni. Dar, așa cum am spus mereu, îmi place să iau deciziile împreună cu voi. (…) Credeți că o astfel de reglementare ar fi utilă? Ce idei suplimentare aveți? La ce ar trebui să fim atenți? Părerea voastră ne face bine și contează enorm pentru mine”, a adăugat.

