Acasa » Eveniment » Tragedie la o clinică dentară din București: Un copil de doar 2 ani a murit după o anestezie. Ce au declarat sursele medicale (VIDEO)

Ana Maria
13 nov. 2025, 21:41
Tragedie la o clinică dentară din București: Un copil de doar 2 ani a murit după o anestezie. Ce au declarat sursele medicale (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video
Cuprins
  1. De ce a fost dusă fetița la acea clinică dentară
  2. Ce au declarat sursele medicale
  3. Care sunt cauzele preliminare ale tragediei de la respectiva clinică dentară
  4. Ce a transmis DGPMB

Tragedie în București. O fetiță de doar doi ani a murit joi seara după ce a mers la o clinică dentară privată din Capitală pentru două probleme minore.

Fetița a decedat după o anestezie făcută de un doctor care lucrează și la Spitalul Floreasca, potrivit Antena 3 CNN. Medicul anestezist a încercat să o resusciteze, însă, în ciuda eforturilor depuse, micuța a încetat din viață.

De ce a fost dusă fetița la acea clinică dentară

Părinții au dus joi după-amiază copilul la dentist pentru două probleme dentare minore, pentru care era nevoie de anestezie.

În jurul orei 17:30, după ce fetița a fost sedată, aceasta a început să dea semne negative. Medicii au încercat să o resusciteze, au luptat timp de 40 de minute să-i repornească inima, după ce a intrat în stop cardio-respirator. De asemenea, la fața locului a fost chemat un echipaj SMURD.

Ce au declarat sursele medicale

Potrivit unor surse medicale, copilul a răspuns de două ori manevrelor de resuscitare, însă, la a treia intrare în stop cardiorespirator, inima i s-a oprit definitiv.

Care sunt cauzele preliminare ale tragediei de la respectiva clinică dentară

Conform primelor informații, fetița ar fi primit o doză prea mare de anestezic. Polițiștii au deschis deja o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Ce a transmis DGPMB

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, a precizat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, într-un comunicat.

Tags:
