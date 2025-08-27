B1 Inregistrari!
Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați

George Lupu
27 aug. 2025, 20:47
Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
Foto: Facebook / Metrorex

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) a constatat numeroase nereguli la metroul bucureștean, inclusiv 49 de defecţiuni tehnice raportate doar în luna iulie 2025, a anunțat miercuri, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Cuprins

  • Care sunt neregulile anunțate de ministrul Transporturilor
  • Dezmăț bugetar la Metrorex

Care sunt neregulile anunțate de ministrul Transporturilor

Potrivit acestuia, controlul efectuat la Metrorex a scos la iveală și alte probleme: circulația unor trenuri cu mai puțini însoțitori decât prevede contractul, implicarea de personal neautorizat în activități ce țin de siguranța circulației și abateri grave în procesul de instruire a angajaților.

Ciprian Șerban a transmis că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală a ministerului și că verificările vor continua.

„Siguranţa pasagerilor din metrou este prioritară! Aşa cum am promis, vă ţin la curent cu situaţia de la Metrorex. Multe dintre sesizările pe care le-am primit s-au confirmat. În urma controlului, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) a identificat o serie de deficienţe: 49 de defecţiuni tehnice doar în luna iulie; trenuri în circulaţie cu mai puţini însoţitori decât prevede contractul; personal neautorizat implicat în activităţi ce ţin de siguranţa circulaţiei; abateri grave în procesul de instruire a angajaţilor. Au fost aplicate sancţiuni şi s-au impus măsuri clare, cu termene ferme”, a scris ministrul pe Facebook.

Totodată, ministrul a criticat acordarea sporurilor de subteran angajaților Metrorex care lucrează la birouri, în clădirea de la etajul 9.

„Dumneavoastră, cei care lucrați la suprafaţă şi încasaţi acest spor în mod imoral, puteţi să vă mutaţi în subteran, unde să vă bucuraţi de el în mod justificat”.

Dezmăț bugetar la Metrorex

Angajați ai Metrorex din birourile Palatului CFR primesc spor de metrou, deși nu lucrează în subteran.

Sporul este prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă semnat în decembrie anul trecut, când angajații au obținut și o creștere salarială de 1.050 de lei. Această majorare a fost ulterior compensată prin scumpirea biletelor de metrou, valabilă din 1 ianuarie 2025, potrivit Club Feroviar.

Angajații Metrorex beneficiază de o serie extinsă de sporuri salariale. Printre acestea se numără: sporuri de vechime (cuprinse între 12% și 25%), spor de metrou (20-40%), spor pentru condiții de muncă nocive (echivalentul a 10% din salariul minim la Metrorex), spor pentru munca de noapte (25%, cu posibilitatea majorării la 28%) și spor pentru coordonarea unei echipe (5-10%).

