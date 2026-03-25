Ana Maria
25 mart. 2026, 15:28
Cuprins
  1. Moarte suspectă în Capitală. Ce spun martorii despre comportamentul mamei
  2. Au mai existat incidente înainte de tragedie?
  3. Ce mesaj a postat femeia înainte de tragedie
  4. Moarte suspectă în Capitală. Ce au descoperit anchetatorii până acum

Moarte suspectă în Capitală. Apar detalii noi în cazul copilului de 5 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din nordul Capitalei. Deși, inițial, incidentul a fost tratat ca un posibil accident, ancheta a evoluat, iar procurorii analizează acum și ipoteza unei fapte intenționate.

Surse din anchetă indică faptul că suspiciunile se concentrează asupra mamei copilului, în contextul unor informații apărute în urma discuțiilor cu martorii.

Moarte suspectă în Capitală. Ce spun martorii despre comportamentul mamei

Locatarii imobilului susțin că femeia ar fi avut, de-a lungul timpului, episoade care au ridicat semne de întrebare. Potrivit acestora, comportamentul ei ar fi fost imprevizibil, iar unele gesturi ar fi părut periculoase.

Mai mulți vecini afirmă că tragedia petrecută duminică după-amiază nu ar fi fost un simplu accident, existând suspiciuni că băiețelul ar fi fost împins sau aruncat de la fereastră, potrivit Cancan.

Martorii spun că, imediat după producerea tragediei, reacția femeii a fost neobișnuită. Aceasta nu ar fi manifestat o stare de șoc sau disperare, ci ar fi părut detașată de cele întâmplate, lucru care a stârnit și mai multe întrebări.

Au mai existat incidente înainte de tragedie?

Potrivit celor care locuiesc în bloc, nu ar fi fost prima dată când comportamentul femeii a ridicat îngrijorări. Cu doar câteva zile înainte, aceasta ar fi fost văzută pe balcon împreună cu copilul, într-un context care i-a alarmat pe vecini.

Unii dintre aceștia susțin că atunci ar fi existat temeri că băiețelul ar putea fi pus în pericol.

Ce mesaj a postat femeia înainte de tragedie

După acel episod, femeia ar fi publicat pe rețelele sociale un mesaj considerat tulburător, în care făcea referire atât la copil, cât și la mama sa, decedată recent.

Potrivit apropiaților, moartea acesteia, petrecută în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, ar fi avut un impact puternic asupra stării emoționale a femeii.

Moarte suspectă în Capitală. Ce au descoperit anchetatorii până acum

Vecinii spun că în locuință au existat în trecut conflicte, iar poliția ar fi intervenit în mai multe rânduri la aceeași adresă. De asemenea, femeia ar fi avut tendința de a se izola împreună cu copilul.

În prezent, aceasta este internată la Spitalul de Psihiatrie Obregia și nu a putut fi audiată, fiind în stare de șoc.

Anchetatorii continuă verificările și analizează toate scenariile, inclusiv varianta unui accident sau a unei acțiuni intenționate. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

Citește și...
„Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
Eveniment
„Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
Eveniment
Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
Eveniment
ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
Măcel în Bihor după o partidă de vânătoare: 9 căprioare ucise și prejudiciu de 250.000 de lei
Eveniment
Măcel în Bihor după o partidă de vânătoare: 9 căprioare ucise și prejudiciu de 250.000 de lei
Top telefoane pentru iGaming în 2026
Eveniment
Top telefoane pentru iGaming în 2026
Battle of the Games: Sloturi vs. Jocuri de Masă
Eveniment
Battle of the Games: Sloturi vs. Jocuri de Masă
Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
Eveniment
Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
Eveniment
Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
Eveniment
Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
Eveniment
Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
Ultima oră
16:39 - „Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
16:30 - Mașinile electrice riscă să rămână fără parcare gratuită în București de la 1 mai
16:26 - ANAF descoperă circuite pentru evaziune de zeci de milioane de lei în grupul controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru (DOCUMENT)
16:18 - Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)
16:01 - Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
15:53 - Măcel în Bihor după o partidă de vânătoare: 9 căprioare ucise și prejudiciu de 250.000 de lei
15:48 - Top telefoane pentru iGaming în 2026
15:44 - Battle of the Games: Sloturi vs. Jocuri de Masă
15:35 - Newsweek: Sistemul de pensii se poate prăbuși. Pensionarii, condamnați la sărăcie dacă nu cresc contribuțiile
15:29 - Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)