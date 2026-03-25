Moarte suspectă în Capitală. Apar detalii noi în cazul copilului de 5 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din nordul Capitalei. Deși, inițial, incidentul a fost tratat ca un posibil accident, ancheta a evoluat, iar procurorii analizează acum și ipoteza unei fapte intenționate.

Surse din anchetă indică faptul că suspiciunile se concentrează asupra mamei copilului, în contextul unor informații apărute în urma discuțiilor cu martorii.

Moarte suspectă în Capitală. Ce spun martorii despre comportamentul mamei

Locatarii imobilului susțin că femeia ar fi avut, de-a lungul timpului, episoade care au ridicat semne de întrebare. Potrivit acestora, comportamentul ei ar fi fost imprevizibil, iar unele gesturi ar fi părut periculoase.

Mai mulți vecini afirmă că tragedia petrecută duminică după-amiază nu ar fi fost un simplu accident, existând suspiciuni că băiețelul ar fi fost împins sau aruncat de la fereastră, potrivit .

Martorii spun că, imediat după producerea tragediei, reacția femeii a fost neobișnuită. Aceasta nu ar fi manifestat o stare de șoc sau disperare, ci ar fi părut detașată de cele întâmplate, lucru care a stârnit și mai multe întrebări.

Au mai existat incidente înainte de tragedie?

Potrivit celor care locuiesc în , nu ar fi fost prima dată când comportamentul femeii a ridicat îngrijorări. Cu doar câteva zile înainte, aceasta ar fi fost văzută pe balcon împreună cu copilul, într-un context care i-a alarmat pe vecini.

Unii dintre aceștia susțin că atunci ar fi existat temeri că băiețelul ar putea fi pus în pericol.

Ce mesaj a postat femeia înainte de tragedie

După acel episod, femeia ar fi publicat pe rețelele sociale un mesaj considerat tulburător, în care făcea referire atât la copil, cât și la mama sa, decedată recent.

Potrivit apropiaților, moartea acesteia, petrecută în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, ar fi avut un impact puternic asupra stării emoționale a femeii.

Moarte suspectă în Capitală. Ce au descoperit anchetatorii până acum

Vecinii spun că în locuință au existat în trecut conflicte, iar poliția ar fi intervenit în mai multe rânduri la aceeași adresă. De asemenea, femeia ar fi avut tendința de a se izola împreună cu copilul.

În prezent, aceasta este internată la Spitalul de Psihiatrie Obregia și nu a putut fi audiată, fiind în stare de șoc.

Anchetatorii continuă verificările și analizează toate scenariile, inclusiv varianta unui accident sau a unei acțiuni intenționate. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.