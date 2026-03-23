Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Capitală

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 20:28
Un copil în vârstă de 5 ani a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Medicii ajunși la fața locului încearcă acum să-i salveze viața.

Încă un copil a căzut de la etaj, în Capitală

Polițiștii de la Secția 9 au fost sesizaţi, prin apel la 112, că un copil a căzut de la etaj, la o adresă din Sectorul 2. Agenții care au intervenit au constatat că cele reclamate se confirmă. Echipajul medical ajuns și el la fața locului încearcă acum să salveze viața minorului.

O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat.

„La acest moment activitățile sunt în dinamică, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul”, a transmis Poliția Capitalei.

Duminică, un alt copil a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Sectorul 1. El a murit. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

