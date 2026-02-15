B1 Inregistrari!
Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă

Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă

Adrian Teampău
15 feb. 2026, 17:45
Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
Anchetă a Poliției. Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Moarte suspectă în județul Vrancea
  2. Crimă în județul Dolj

Moarte suspectă în comuna Vidra, din județul Vrancea. Autoritățile au deschis o anchetă penală după ce un bătrân în vârstă de 68 de ani a fost descoperit, în locuință, mort, cu multiple leziuni.

Moarte suspectă în județul Vrancea

Un bărbat care prezenta leziuni în zona capului, braţelor şi abdomenului a fost găsit mort, duminică, într-o locuinţă din comuna Vidra, județul Vrancea. Inspectoratul de Poliţei Judeţean (IPJ) Vrancea a apreciat că este vorba despre o moarte suspectă, drept care a fost deschis un dosar penal. Cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Vidra au fost sesizaţi prin apel 112, de către o femeie din comuna Vidra, cu privire la faptul că a identificat un bărbat de 68 de ani, din aceeaşi localitate, decedat la domiciliul acestuia din urmă. La faţa locului, poliţiştii au constatat că victima prezenta mai multe leziuni în zona capului, braţelor, precum şi a abdomenului”, precizează oficialii IPJ Vrancea.

Potrivit sursei citate, o echipă complexă de poliţişti, sub coordonarea unui procuror s-a deplasat în locația cu pricina pentru cercetări. Sunt audiate mai multe persoane și urmează să se întocmească o listă cu suspecți. La finalul investigațiilor, urmează ca, în funcție de concluzii, autoritățile să ia măsurile legale care se impun.

Crimă în județul Dolj

Această moarte suspectă, în județul Vrancea, seamănă cu un alt caz care s-a petrecut, în aceste zile, într-o localitate din județul Dolj. Un bărbat de 56 de ani, consilier local în comuna Vela, fost viceprimar, a fost ucis cu toporul, în casă. Principalul suspect, potrivit presei locale, este un vecin care lucra în gospodărie. Acesta a fost reținut de polițiști, iar anchetatorii au refăcut filmul crimei.

Omorul s-a produs vineri, 13 februarie. Cadavrul a fost descoperit de partenera sa de viață care a sunat la 112. Poliția a inițiat o anchetă, iar principalul suspect s-a dovedit a fi lucrătorul care îl ajuta la muncile din ferma pe care o deținea. Anchetatorii au stabilit că suspectul, în vârstă de 39 de ani, a intrat în curtea casei şi a lovit victima cu un topor. Apoi i-a furat 4.000 de lei şi a fugit.

„În continuarea activităţilor investigativ-operative complexe şi de cercetare desfăşurate de colectivul format din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale, coordonat de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, însoţiţi de medic legist din cadrul IML Craiova, s-a stabilit faptul că în seara zilei de 13 februarie a.c., bărbatul de 39 de ani ar fi pătruns în curtea bărbatului de 59 de ani din comuna Vela şi i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-despicător, acţiune care a condus la decesul bărbatului de 59 de ani, ulterior sustrăgându-i 4.000 de lei şi părăsind locuinţa”, a transmis IPJ Dolj.

Suspectul a fost reţinut pentru omor calificat şi tâlhârie calificată, fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj. El urmează să fie propus pentru mandat de arestare preventivă.

