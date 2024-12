Monica Tatoiu, plus de 4.000 de lei la pensie după recalculare. Ce sumă uriașă va primi de la stat din septembrie

Monica Tatoiu, fostă profesoară de matematică și fostă patroană Oriflame, a primit o majorare consistentă de pensie la recalculare. Aceasta oricum avea o pensie mare, de 22.000 de lei. Și soțul ei, Victor, de profesie inginer IT, va lua bani în plus.

Monica Tatoiu, despre pensia pe care o va primi după recalculare

„Legea asta intră în vigoare la 1 septembrie. Nu poate să fie atacată decizia în instanță până atunci. Pe de altă parte, ai doar 45 de zile de la primire și multe plicuri nu au data poștei!

Atât eu, cât și soțul meu, am primit deciziile de recalculare. Eu am 337 de puncte. 331 de puncte de contributivitate plus restul, de stabilitate. Mie mi-a crescut pensia cu 4.000 de lei. Soțului meu are 26 de puncte în total. I-a crescut cu 500 de lei. Și, trecând de 2.000 de lei, diferența i-o impozitează”, a declarat Monica Tatoiu, pentru

Monica Tatoiu, despre pensionarii dezavantajați la recalculare

Aceasta a explicat și de ce românii care au lucrat în condiții grele sunt

„ pe cei care au lucrat în condiții grele de muncă. Minerii au beneficiat de un indice de corecție care îi avantaja. Acest indice de corecție a dispărut. În unele cazuri, au dispărut puncte de contributivitate din cauza introducerii eronate a datelor la unele case de pensii. Acest lucru este caz penal.

Când am întrebat ministrul câte puncte de contributivitate au fost în sistem până la 31 august și câte vor fi după, nu a putut să spună sau s-au eschivat. Numărul de puncte din sistem se utilizează la stabilirea bugetului de cheltuieli al României în aceste patru luni din 2024. Voci avizate susțin că o parte din acești bani nu au fost bugetați”, a mai afirmat Monica Tatoiu.