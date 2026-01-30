Tal Berkovich, concurenta care a primit cuțitul de aur în sezonul 2025 al emisiunii „Chefi la cuțite”, a murit în urma unui accident de mașină.

Tal Berkovich a fost una dintre cele mai apreciate concurente ale sezonului 2025 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Ea a intrat în competiție alături de prietena sa, Alina Pușcău, și a reușit să convingă rapid jurații cu talentul său culinar și carisma sa. Chef Ștefan Popescu i-a oferit cuțitul de aur, un moment definitoriu care i-a asigurat un parcurs promițător în cadrul show-ului.

Cum a fost făcut public anunțul morții Tal Berkovich

Vestea tragică a fost dată de Alina Pușcău, prietena apropiată a Tal. „Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a declarat Alina Pușcău, potrivit .

Ce a însemnat „cuțitul de aur” primit de Tal Berkovich

În cadrul competiției, Tal a impresionat nu doar prin preparatele sale, ci și prin povestea personală. Chef a fost cucerit în mod special de rețetele ei, cum ar fi mille-feuille de sfeclă roșie cu caviar de mărar, numit de concurentă „Inima mamei”, și papanași fără gluten cu vată de zahăr, denumiți „Inima mea nu se schimbă niciodată”.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!”, i-a spus atunci Chef Ștefan.

Care este povestea personală a lui Tal Berkovich și cum a ajuns în bucătărie

„M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca model. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londra am studiat actoria și teatru, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie”, a povestit Tal într-un testimonial pentru show.

Cum a influențat boala autoimună pasiunea ei pentru gătit

Pasiunea Tal pentru bucătărie a fost alimentată și de lupta cu o boală autoimună.

„Acum vreo 9 ani am avut o boală autoimună. Am avut o infecție la glanda tiroidă, iar doctorii au vrut să mă pună pe steroizi și să iau medicamente toată viața, dar eu am o abordare holistică, așa că am fost la un nutriționist care mi-a dat o dietă fără gluten, fără zahăr, fără lactate. Practic, nu mai puteam mânca în oraș. Dacă mănânci în oraș și verifici ingredientele, dai de zahăr și gluten în orice! Eu iubesc mâncarea, așa că am fost nevoită să intru în bucătărie și să-mi fac propriile rețete. Am avut noroc și am reușit să mă vindec cu ajutorul mâncării, iar doctorii au fost foarte surprinși. Mi-au zis că, dacă nu am să iau steroizi, am să mor! Ei bine, nu am murit!”, a explicat Tal.

Cum a reacționat comunitatea la vestea tragică

Tragedia a fost resimțită profund atât de fanii emisiunii „Chefi la cuțite”, cât și de comunitatea culinară din România. Pe rețelele sociale, colegii și admiratorii și-au exprimat condoleanțele, amintind cu emoție de energia și talentul pe care Tal le-a adus în bucătărie.