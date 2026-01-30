VIDEO: Noi imagini de la flagrantul în care a fost prinsă avocata Adriana Georgescu. Teancuri de bani aruncate pe masă în restaurant. Cum se negocia șpaga

Au apărut noi imagini cu un alt moment în care avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, falsul general SIE, iau șpagă într-un restaurant din Capitală.

Cum se numărau teancuri de bani în restaurant

În imaginile făcute publice se vede cum Adriana Georgescu este la o masă într-un restaurant, alături de Gheorghe Iscru, cel care se dădea drept general SIE. Ambii par a discuta cu omul de afaceri Jean Paul Tucan, omul care le-a dat și banii. Ar fi vorba despre o tranșă din cei 500.000 de euro ceruți de Adriana Gerogescu și Iscru.

Cei doi par mulțumiți de suma primită. Mai ales că nu era singura. Înainte de aceste imagini au mai apărut altele în care Adriana Georgescu primește alte sume de bani în scara blocului în care locuia și în apartamentul său.

Dosarul în care avocata Adriana Georgescu, membră PNL, acum suspendată din partid, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile scoate la iveală un amestec de trafic de influență, promisiuni politice și fantasme de putere la cel mai înalt nivel al statului.

Potrivit documentelor DNA, Adriana Georgescu nu doar că ar fi cerut și primit mită, ci ar fi construit imaginea unei persoane cu acces direct la președintele României, la premier, la șeful DNA și chiar la viitoarea conducere a serviciilor secrete.

Cum se lăuda avocata Adriana Georgescu

În discuțiile interceptate de anchetatori, avocata îi prezenta pe aceștia ca pe niște apropiați pe care îi poate contacta „oricând” și de la care poate obține intervenții decisive. Miza era rezolvarea problemelor penale ale omului de afaceri constănțean Jean Paul Tucan, trimis în judecată de Parchetul European într-un dosar de corupție și cu un alt dosar la DNA.

„După ce mi-a zis S.R.I.-ul ieri că mă vizează ăștia că-s omul lui ORBAN și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui LUDOVIC, dar nu mai sunt …[neinteligibil]… Crezi că riscam discuția asta cu tine acum? Când HELLVIG chiar e după mine, a treia oara?

Eu sunt conectată și la mafie, și la ăia, și la NUȚU, și la miniștri.

La justiție… am un secretar de stat la care pot să ajung. Din PNL. E al lui BOLOJAN, dar e șeful de la Bistrița. Spune-i. Candidatul la primăria Bistrița, a pierdut primăria. E bătrân P.N.L.-istul. Nu bătrân. Vechi. Ascultă-mă un minut …și este secretar de stat la justiție, mă duc să vorbesc cu el. Să mă trimită la … să vorbesc… pentru VOINEAG, dar eu n-aș putea… eu știu că VOINEAG nu prea e cu noi, da’.

Tre’ să vorbesc cu NICUȘOR, să ajung la el… Să ajung la cancelarie pentru el. Mă duc până la Cotroceni, văd eu.

Păi e primaru’ Bucureștiului, mă, dacă l-ajută el. JEAN poa’ să-l facă primar, ascultă-mă! JEAN poa’ să-l facă primar! Nu mai avem mult. Și vorbește direct cu CIPRIAN. Deci vorbește! Io m-am conectat direct la CIPRIAN. Vreau să-l pun primar.

Găsim unu’ care să-l băgăm pă ILIE la o dis… Io acuma, …[cuvânt obscen]… mea, îl izolăm, îl trimitem la sună, îl băgam într-un sac, nu știu! … mea, vrea să rămână premier? Tre’ să vorbească!

Eu zic că ești foarte bine, dar vreau să merg până la… vreau să… am întâlnire săptămâna viitoare cu ORBAN. Pentru COTROCENI! Să mă ducă la NICUȘOR!

Eu încerc să o reglez acuma cu CIUCU s-o… să-l pun pe ăsta primar, că e aproape. Să-l am pe CIUCU la mână și pe BOLOJAN, să vă rezolv pe voi, să închid toate datoriile și să văd măi…”.

Este doar o mică parte din , în care observăm cum avocata se lăudă cu toate numele care îi veneau în minte. E adevărat, ceea ce susținea femeia părea perfect acoperit de imaginile din social media în care Adriana Georgescu apare în poze cu toți greii din PNL.