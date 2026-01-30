B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”

Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”

Selen Osmanoglu
30 ian. 2026, 13:54
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”
Volodimir Zelenski Sursa foto: b1tv.ro
Cuprins
  1. „Îl pot invita și la Kiev – să vină, dacă îndrăznește”
  2. Ucraina vrea un acord real de încetare a războiului
  3. Deschidere pentru orice format viabil de negocieri
  4. Moscova și Belarus, excluse ca loc de negocieri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm posibilitatea unei întâlniri cu omologul său rus, Vladimir Putin, la Moscova, și a lansat, în schimb, o invitație publică pentru ca liderul de la Kremlin să vină la Kiev. Liderul ucrainean a subliniat că Ucraina rămâne deschisă negocierilor pentru încetarea războiului, însă nu acceptă condiții care ar legitima agresiunea Rusiei.

„Îl pot invita și la Kiev – să vină, dacă îndrăznește”

Într-o declarație tranșantă, Volodimir Zelenski a explicat de ce consideră imposibilă o întâlnire la Moscova și a lansat o provocare directă liderului rus, potrivit Kyiv Post.

„Desigur, este imposibil pentru mine să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Este la fel ca și cum m-aș întâlni cu Putin la Kiev. Îl pot invita și la Kiev – să vină. Îl voi invita public, desigur, dacă îndrăznește”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a lăsat să se înțeleagă că invitațiile formulate de Moscova nu sunt sincere și că acestea ascund, de fapt, lipsa dorinței reale de dialog.

Ucraina vrea un acord real de încetare a războiului

Zelenski a insistat că obiectivul Kievului este unul clar: oprirea efectivă a războiului și obținerea unui acord care să producă rezultate concrete.

Acesta a adăugat că Ucraina dorește să ajungă la un acord constructiv privind încetarea reală a războiului și să organizeze o întâlnire care să fie productivă.

În acest context, liderul ucrainean a sugerat că invitațiile la Moscova sunt mai degrabă o manevră politică.

„Dar dacă cineva nu dorește să se întâlnească, dar nu își permite să o spună direct din anumite motive, atunci se fac aceste invitații la Moscova. Este clar ce se întâmplă”, a spus el.

Deschidere pentru orice format viabil de negocieri

Zelenski a reafirmat că Ucraina este dispusă să participe la orice format de negocieri care ar putea contribui la încheierea conflictului, inclusiv întâlniri la nivel de lideri.

„Nu știu ce rezultat va aduce. Dar cu siguranță va fi mai bun decât ceea ce se întâmplă astăzi. Desigur, noi susținem întotdeauna participarea europenilor la acest proces”, a declarat președintele ucrainean.

Totuși, acesta a atras atenția că nu toate părțile implicate par dispuse să accepte un format complex de negocieri.

„Dar nu sunt sigur că celelalte două părți vor susține un astfel de format special pentru o reuniune a liderilor – nu în ceea ce privește garanțiile de securitate, de exemplu, ci în ceea ce privește probleme deosebit de complexe”, a adăugat Zelenski.

Moscova și Belarus, excluse ca loc de negocieri

În final, liderul de la Kiev a subliniat clar că Ucraina nu poate accepta organizarea unor negocieri pe teritoriul Rusiei sau al Belarusului.

Zelenski a reiterat că este pregătit pentru orice format care ar putea contribui la încheierea războiului, însă a subliniat că acest lucru este „imposibil la Moscova sau în Belarus”.

Tags:
Citește și...
Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Externe
Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile
Externe
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Externe
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026
Externe
Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026
Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
Externe
Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
Dezastru în Budapesta: Mii de gropi distrug mașinile șoferilor, iar despăgubirile au explodat
Externe
Dezastru în Budapesta: Mii de gropi distrug mașinile șoferilor, iar despăgubirile au explodat
Donald Trump, declarație la premiera filmului de 75 de milioane de dolari a Melaniei: „Nu știu dacă sunt încântat”
Externe
Donald Trump, declarație la premiera filmului de 75 de milioane de dolari a Melaniei: „Nu știu dacă sunt încântat”
Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
Externe
Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
Zelenski, prudent după anunțul lui Trump: „Orașele noastre vor arăta dacă promisiunea e reală”
Externe
Zelenski, prudent după anunțul lui Trump: „Orașele noastre vor arăta dacă promisiunea e reală”
Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei
Externe
Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei
Ultima oră
16:10 - DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
16:07 - Nicușor Dan face schimbări în CSAT. Omul prin mâna căruia trec toate secretele Consiliului a fost schimbat
16:05 - Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
16:03 - Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
15:59 - Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
15:57 - Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
15:56 - Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des
15:25 - Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
15:20 - Litoralul românesc încearcă să recupereze turiștii pierduți. De ce aleg românii vacanțele în străinătate tot mai mult
15:07 - ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)