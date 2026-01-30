Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm posibilitatea unei întâlniri cu omologul său rus, Vladimir Putin, la , și a lansat, în schimb, o invitație publică pentru ca liderul de la Kremlin să vină la Kiev. Liderul ucrainean a subliniat că Ucraina rămâne deschisă negocierilor pentru încetarea războiului, însă nu acceptă condiții care ar legitima agresiunea Rusiei.

„Îl pot invita și la Kiev – să vină, dacă îndrăznește”

Într-o declarație tranșantă, Volodimir Zelenski a explicat de ce consideră imposibilă o întâlnire la Moscova și a lansat o provocare directă liderului rus, potrivit Kyiv Post.

„Desigur, este imposibil pentru mine să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Este la fel ca și cum m-aș întâlni cu Putin la Kiev. Îl pot invita și la Kiev – să vină. Îl voi invita public, desigur, dacă îndrăznește”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a lăsat să se înțeleagă că invitațiile formulate de Moscova nu sunt sincere și că acestea ascund, de fapt, lipsa dorinței reale de dialog.

Ucraina vrea un acord real de încetare a războiului

Zelenski a insistat că obiectivul Kievului este unul clar: oprirea efectivă a războiului și obținerea unui acord care să producă rezultate concrete.

Acesta a adăugat că Ucraina dorește să ajungă la un acord constructiv privind încetarea reală a războiului și să organizeze o întâlnire care să fie productivă.

În acest context, liderul ucrainean a sugerat că invitațiile la Moscova sunt mai degrabă o manevră politică.

„Dar dacă cineva nu dorește să se întâlnească, dar nu își permite să o spună direct din anumite motive, atunci se fac aceste invitații la Moscova. Este clar ce se întâmplă”, a spus el.

Deschidere pentru orice format viabil de negocieri

Zelenski a reafirmat că Ucraina este dispusă să participe la orice format de negocieri care ar putea contribui la încheierea conflictului, inclusiv întâlniri la nivel de lideri.

„Nu știu ce rezultat va aduce. Dar cu siguranță va fi mai bun decât ceea ce se întâmplă astăzi. Desigur, noi susținem întotdeauna participarea europenilor la acest proces”, a declarat președintele ucrainean.

Totuși, acesta a atras atenția că nu toate părțile implicate par dispuse să accepte un format complex de negocieri.

„Dar nu sunt sigur că celelalte două părți vor susține un astfel de format special pentru o reuniune a liderilor – nu în ceea ce privește garanțiile de securitate, de exemplu, ci în ceea ce privește probleme deosebit de complexe”, a adăugat Zelenski.

Moscova și Belarus, excluse ca loc de negocieri

În final, liderul de la Kiev a subliniat clar că Ucraina nu poate accepta organizarea unor negocieri pe teritoriul Rusiei sau al Belarusului.

Zelenski a reiterat că este pregătit pentru orice format care ar putea contribui la încheierea războiului, însă a subliniat că acest lucru este „imposibil la Moscova sau în Belarus”.