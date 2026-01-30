Prețurile la carburanți ar putea exploda! Pe fondul tensiunilor geopolitice din Europa de Est și din alte zone ale lumii, România se pregătește pentru posibile majorări ale prețurilor la carburanți în lunile următoare. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), explică faptul că motorina este mult mai expusă decât benzina, din cauza dependenței ridicate de importuri și a rolului strategic pe care îl are în transport, agricultură și industrie.

Potrivit analizei făcute de AEI, prețurile ar putea crește până la 4,5 lei pe litru, în funcție de severitatea unei crize regionale.

„Pe fondul tensiunilor geopolitice din , dar şi din lume, România ar putea vedea noi scumpiri la carburanţi în lunile următoare. Analizele pieţei arată că motorina rămâne mult mai expusă decât benzina, din cauza dependenţei ridicate de importuri şi a rolului său strategic în transport, agricultură şi industrie.

Potrivit estimărilor, preţurile pot creşte cu 0,5 până la 4,5 lei pe litru, în funcţie de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor. Într-o situaţie cu tensiuni regionale, sancţiuni suplimentare sau dificultăţi minore de transport, benzina ar putea înregistra scumpiri între 0,50 şi 1,25 lei pe litru, iar motorina între 0,60 şi 1,50 lei pe litru. Chiar dacă acest scenariu nu ar fi unul sever, impactul ar fi imediat, mai ales la motorină, unde cererea rămâne constantă chiar şi în context economic dificil„, a explicat Chisăliţă, potrivit .

Ce impact au aceste creșteri asupra economiei și consumatorilor

Dumitru Chisăliță avertizează că industria transporturilor va fi printre cele mai afectate, iar costurile suplimentare vor ajunge rapid la consumatorii finali. În cazul unui scenariu extrem, cum ar fi un conflict extins sau embargouri dure, prețurile la pompă pot urca dramatic:

„Industria transporturilor ar resimţi rapid presiunea, iar costurile suplimentare s-ar propaga către consumatorii finali. Într-un scenariu extrem – izbucnirea unui conflict extins, embargouri largi sau o criză energetică simultană în regiune – preţurile la pompă pot cunoaşte creşteri dramatice.

Benzina ar avansa cu 2 – 3,25 lei/litru, în timp ce motorina ar putea adăuga 3 – 4,5 lei/litru la preţul actual. În acest caz, motorina ar depăşi clar pragul de 10 lei/l, iar în situaţii extreme poate ajunge chiar la 12 lei/litru, dacă nu există intervenţii guvernamentale.”, a mai declarat președintele AEI.

Ce alte factori influențează prețul carburanților

Prețurile sunt afectate și de situația rafinăriilor din Bulgaria și Grecia, ambele fiind expuse tensiunilor din zona Mării Negre. Conform unor studii, motorina este cu 40-80% mai sensibilă decât benzina la șocuri externe, ceea ce face ca șoferii să resimtă cel mai acut creșterile de preț.

„Astfel, în diverse studii se atrage atenţia că motorina este cu 40-80% mai sensibilă decât benzina la şocuri externe. Raportat la preţurile actuale – 7,74 lei/litru pentru benzină şi 8,0 lei/litru pentru motorină – estimările indică trei niveluri posibile de impact: minim realist +0,5 – +1,2 lei/litru, impact mediu +1,2 – +2,5 lei/litru, impact sever (est Europa în criză) +3 – +4,5 lei/litru, în special la motorină. Cu alte cuvinte, chiar şi într-o situaţie fără escaladări dramatice, şoferii vor simţi o presiune suplimentară la pompă„, a mai menționat Chisăliță.