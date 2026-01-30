Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a declanșat o amplă acțiune de control pe piața bijuteriilor, vizând respectarea drepturilor cumpărătorilor. Rezultatele verificărilor indică probleme recurente, de la informarea incorectă a clienților până la practici care pot induce în eroare.

Ce a scos la iveală controlul ANPC în magazinele de bijuterii

Comisarii au verificat, la nivel național, peste 80 de operatori economici care comercializează bijuterii și produse din metale prețioase. În urma controalelor, au fost identificate numeroase nereguli legate de transparența vânzării și de respectarea obligațiilor legale față de consumatori.

Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat lipsa mijloacelor de cântărire, neafișarea prețurilor și utilizarea unor substanțe neconforme pentru testarea metalelor prețioase. În unele cazuri, consumatorii au fost induși în eroare prin afișarea unor promoții care nu mai erau valabile.

Ce sancțiuni au fost aplicate operatorilor verificați

Echipele de control au aplicat 148 de contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor depășind 260.000 de lei, potrivit ANPC. De asemenea, aproximativ patru kilograme de bijuterii au fost confiscate, iar activitatea unui operator economic a fost oprită temporar.

Autoritatea a constatat și situații în care dreptul de retur a fost restricționat fără justificare legală, încălcând direct legislația în vigoare. Alte abateri au vizat lipsa verificărilor metrologice pentru cântare și utilizarea unor reactivi cu termen de valabilitate expirat.

Cum erau induși în eroare consumatorii

ANPC a identificat multiple cazuri de informare incompletă sau incorectă a clienților privind caracteristicile produselor. Bijuteriile erau comercializate fără menționarea clară a prețului în lei sau fără precizarea titlului metalului prețios, potrivit News.ro.

De asemenea, lipseau informații esențiale despre greutatea produselor, tipul și greutatea pietrelor prețioase sau modalitatea de vânzare, la bucată și nu la gram. În unele situații, operatorii dețineau autorizații fără viză valabilă pentru anul în curs.

Reprezentanții autorității au subliniat că neregulile descoperite afectează direct încrederea consumatorilor și corectitudinea pieței. „Piaţa metalelor preţioase trebuie să funcţioneze cu transparenţă deplină, iar consumatorii trebuie să aibă certitudinea că produsele achiziţionate sunt autentice, evaluate corect şi conforme cu toate standardele legale”, au transmis reprezentanţii ANPC.

Autoritatea avertizează că va continua controalele și va sancționa ferm orice abatere care încalcă legea sau prejudiciază consumatorii.