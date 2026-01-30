B1 Inregistrari!
Trucul simplu care îți scapă frigiderul de mirosurile neplăcute. Iată ce ar trebui să nu mai arunci din bucătărie

Trucul simplu care îți scapă frigiderul de mirosurile neplăcute. Iată ce ar trebui să nu mai arunci din bucătărie

Selen Osmanoglu
30 ian. 2026, 13:14
Trucul simplu care îți scapă frigiderul de mirosurile neplăcute. Iată ce ar trebui să nu mai arunci din bucătărie
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce apare mirosul neplăcut în frigider
  2. Cum funcționează dopul de plută
  3. Cum se folosește corect dopul de plută
  4. Beneficii suplimentare și sustenabilitate

Majoritatea dintre noi aruncăm dopurile de plută imediat după ce deschidem o sticlă de vin sau de ulei, fără să ne gândim că acest obiect aparent banal poate avea o utilitate surprinzătoare în gospodărie. Puțini știu însă că dopul de plută poate deveni un aliat eficient împotriva mirosurilor neplăcute din frigider, fără soluții chimice sau produse costisitoare.

De ce apare mirosul neplăcut în frigider

Indiferent cât de des este curățat, frigiderul ajunge, în timp, să capete mirosuri persistente. Alimentele depozitate, legumele, fructele, preparatele gătite sau ambalajele deschise contribuie la acumularea unor arome greu de eliminat. De multe ori, soluțiile clasice, bicarbonatul sau odorizantele comerciale, nu dau rezultatele dorite sau lasă în urmă mirosuri artificiale, scrie Click.

Aici intervine dopul de plută, o alternativă naturală, simplă și accesibilă.

Cum funcționează dopul de plută

Pluta este un material poros, capabil să absoarbă umezeala și particulele responsabile de mirosurile neplăcute. Așezat în frigider, dopul de plută captează aceste mirosuri și împiedică răspândirea lor în interiorul aparatului.

Spre deosebire de produsele chimice, pluta nu eliberează substanțe artificiale și nu afectează mirosul alimentelor. Este o soluție discretă, dar eficientă, care contribuie la menținerea unui aer mai curat în frigider.

Cum se folosește corect dopul de plută

Aplicarea acestui truc este extrem de simplă. Este suficient să așezi unul sau mai multe dopuri de plută pe rafturile frigiderului sau într-un mic recipient. Pentru un efect mai rapid, dopul poate fi tăiat în jumătate, mărind astfel suprafața de absorbție.

Zonele recomandate sunt sertarele pentru legume și fructe sau rafturile unde sunt păstrate alimentele cu miros mai intens. Dopurile trebuie înlocuite la câteva săptămâni, pentru a-și menține eficiența.

Beneficii suplimentare și sustenabilitate

Pe lângă neutralizarea mirosurilor, dopul de plută ajută și la reducerea excesului de umiditate din frigider. Astfel, alimentele pot rămâne proaspete pentru mai mult timp, iar condensul este diminuat.

În plus, reutilizarea dopurilor de plută este un gest ecologic. În loc să fie aruncate, acestea capătă o nouă utilitate, contribuind la reducerea risipei și la un stil de viață mai sustenabil.

