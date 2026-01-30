Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat motivele introducerii măsurii privind neplata primei zile de concediu medical, recunoscând efectele nedrepte asupra unor pacienți. Declarațiile au fost făcute vineri, în contextul unei vizite de lucru la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

De ce a fost introdusă măsura privind concediile medicale

Alexandru Rogobete a declarat că decizia de a nu plăti prima zi de nu este una ideală, însă a devenit necesară după ce autoritățile au constatat o creștere necontrolată a concediilor fictive. Ministrul a subliniat că sistemul ajunsese într-un punct în care „s-a pierdut controlul” asupra acestui fenomen, generând pierderi financiare importante.

Potrivit oficialului, măsura vizează limitarea abuzurilor și responsabilizarea sistemului, chiar dacă afectează și persoane care au, în mod real, nevoie de concediu medical. El a recunoscut că există situații în care bolile nu sunt simulate, însă efectele colaterale nu pot fi ignorate.

Cum se aplică această practică în alte state europene

a explicat că România nu este o excepție în acest domeniu, deoarece măsuri similare există în mai multe state europene, unele chiar mai restrictive. „Măsura se aplică în multe alte state europene mult mai drastică decât în România”, a afirmat Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

Acesta a oferit exemple concrete, menționând că, în Spania, primele zile sunt plătite diferit, iar ulterior indemnizația scade, în timp ce în Belgia sau Portugalia anumite zile nu sunt compensate. Potrivit ministrului, aceste politici sunt considerate practici europene menite să limiteze fraudele și să protejeze bugetele publice.

Ce impact financiar are măsura și de ce este considerată o soluție temporară

Alexandru Rogobete a susținut că măsurile adoptate anterior, alături de controale și presiune publică, au dus la rezultate financiare vizibile pentru sistemul sanitar. El a precizat că, după primele șase luni, „s-a observat o economie în sistemul de sănătate doar din concediile medicale fictive de 120 de milioane de lei pe lună”. Ministrul a explicat că această reducere semnificativă a fost posibilă tocmai prin limitarea abuzurilor și printr-o monitorizare mai strictă a acordării concediilor.

Oficialul a reiterat că măsura nu este una definitivă și că autoritățile încearcă să reducă efectele negative asupra pacienților reali. „Ca ministrul al Sănătății nu pot spune că această măsură este una perfectă”, a afirmat , adăugând că aceasta „aduce multe inechități”.

El a menționat că a avut discuții recente cu asociațiile de pacienți pentru a ajusta aplicarea regulii și a proteja persoanele vulnerabile. Potrivit ministrului, soluția este „o măsură tranzitorie”, care urmează să fie nuanțată în funcție de impactul social.