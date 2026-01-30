Băiatul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a fost preluat din familie și plasat într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timișoara, potrivit Antena 3 CNN. Decizia vine la mai bine de o săptămână de la comiterea crimei care a șocat întreaga opinie publică.

Conform acelorași surse, părinții adolescentului ar fi fost decăzuți din drepturile părintești, iar minorul se află acum într-un loc securizat, cunoscut doar de autoritățile care gestionează cazul.

Cum a fost pusă în aplicare ordonanța prezidențială

Măsura a fost luată joi, după ce o ordonanță prezidențială a fost pusă în aplicare de un executor judecătoresc. Astfel, copilul a fost separat de familie și urmează să fie supus unor evaluări complexe realizate de specialiști, informează .

Autoritățile au explicat decizia într-un comunicat oficial:

„Avȃnd în vedere neîndeplinirea, de către familia R., a obligaţiilor asumate în urma hotărȃrii Comisiei pentru Protecţia Copilului prin care a fost instituită măsura de protecţie specială a supravegherii copilului în familie s-a depus în instanţă ordonanţa preşedinţială în vederea preluării, în regim de urgenţă, a minorului (…).

Ordonanta a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părinteşti sunt suspendate pȃnă la pronunţarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere şi i se vor acorda servicii specializate, conform recomandărilor specialiştilor. Pentru protecţia minorului şi a personalului care lucrează cu el, rugăm mass-media să prezinte situaţia cu maximă atenţie”, au transmis autorităţile.

Surse judiciare susțin că adolescentul se află într-un centru strict confidențial, cunoscut doar de reprezentanții DGASPC Timișoara și de membrii comisiei care se ocupă exclusiv de cazul său. Până joi, copilul ar fi fost ținut într-un loc secret, alături de mama sa.

Poate fi schimbată legea după crima lui Mario?

Între timp, cazul a declanșat un val uriaș de reacții în societate. Aproape 300.000 de persoane au semnat o petiție online, intitulată simbolic „Legea Mario”, prin care se cere modificarea Codului Penal, astfel încât minorii sub 14 ani să poată răspunde penal dacă se dovedește că au avut discernământ.

Potrivit unor informații, Ministerul Justiției analizează deja posibilitatea modificării legislației, cu condiția stabilirii clare a discernământului în momentul comiterii faptei.

Profilerul pregătit de FBI, Dorin Dumitran, a declarat că trebuie să clarifice în detaliu limitele planului pus la cale de copii:

„Este interesant de descoperit până unde erau dispuşi copiii criminali să meargă cu planul”, a spus Dumitran.

Crima a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie, iar cazul rămâne unul dintre cele mai tulburătoare din ultimii ani.