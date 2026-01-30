B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Surse: Băiatul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde, luat de lângă familie. Părinții au fost decăzuți din drepturi. Unde s-ar afla acum minorul

Surse: Băiatul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde, luat de lângă familie. Părinții au fost decăzuți din drepturi. Unde s-ar afla acum minorul

Ana Maria
30 ian. 2026, 13:16
Surse: Băiatul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde, luat de lângă familie. Părinții au fost decăzuți din drepturi. Unde s-ar afla acum minorul
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum a fost pusă în aplicare ordonanța prezidențială
  2. Băiatul de 13 ani, preluat de lângă părinți. Unde se află acum minorul acuzat de crimă
  3. Poate fi schimbată legea după crima lui Mario?
  4. Băiatul de 13 ani, preluat de lângă părinți. Ce spun specialiștii despre crima care a șocat România

Băiatul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a fost preluat din familie și plasat într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timișoara, potrivit Antena 3 CNN. Decizia vine la mai bine de o săptămână de la comiterea crimei care a șocat întreaga opinie publică.

Conform acelorași surse, părinții adolescentului ar fi fost decăzuți din drepturile părintești, iar minorul se află acum într-un loc securizat, cunoscut doar de autoritățile care gestionează cazul.

Cum a fost pusă în aplicare ordonanța prezidențială

Măsura a fost luată joi, după ce o ordonanță prezidențială a fost pusă în aplicare de un executor judecătoresc. Astfel, copilul a fost separat de familie și urmează să fie supus unor evaluări complexe realizate de specialiști, informează Antena 3 CNN.

Autoritățile au explicat decizia într-un comunicat oficial:

„Avȃnd în vedere neîndeplinirea, de către familia R., a obligaţiilor asumate în urma hotărȃrii Comisiei pentru Protecţia Copilului prin care a fost instituită măsura de protecţie specială a supravegherii copilului în familie s-a depus în instanţă ordonanţa preşedinţială în vederea preluării, în regim de urgenţă, a minorului (…).

Ordonanta a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părinteşti sunt suspendate pȃnă la pronunţarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere şi i se vor acorda servicii specializate, conform recomandărilor specialiştilor. Pentru protecţia minorului şi a personalului care lucrează cu el, rugăm mass-media să prezinte situaţia cu maximă atenţie”, au transmis autorităţile.

Băiatul de 13 ani, preluat de lângă părinți. Unde se află acum minorul acuzat de crimă

Surse judiciare susțin că adolescentul se află într-un centru strict confidențial, cunoscut doar de reprezentanții DGASPC Timișoara și de membrii comisiei care se ocupă exclusiv de cazul său. Până joi, copilul ar fi fost ținut într-un loc secret, alături de mama sa.

Poate fi schimbată legea după crima lui Mario?

Între timp, cazul a declanșat un val uriaș de reacții în societate. Aproape 300.000 de persoane au semnat o petiție online, intitulată simbolic „Legea Mario”, prin care se cere modificarea Codului Penal, astfel încât minorii sub 14 ani să poată răspunde penal dacă se dovedește că au avut discernământ.

Potrivit unor informații, Ministerul Justiției analizează deja posibilitatea modificării legislației, cu condiția stabilirii clare a discernământului în momentul comiterii faptei.

Băiatul de 13 ani, preluat de lângă părinți. Ce spun specialiștii despre crima care a șocat România

Profilerul pregătit de FBI, Dorin Dumitran, a declarat că ancheta trebuie să clarifice în detaliu limitele planului pus la cale de copii:

Este interesant de descoperit până unde erau dispuşi copiii criminali să meargă cu planul”, a spus Dumitran.

Crima a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie, iar cazul rămâne unul dintre cele mai tulburătoare din ultimii ani.

Tags:
Citește și...
Trucul simplu care îți scapă frigiderul de mirosurile neplăcute. Iată ce ar trebui să nu mai arunci din bucătărie
Eveniment
Trucul simplu care îți scapă frigiderul de mirosurile neplăcute. Iată ce ar trebui să nu mai arunci din bucătărie
Bărbat rănit în timpul unei partide de vânătoare în Buzău. Cum au acționat salvatorii pentru a-l transporta la spital
Eveniment
Bărbat rănit în timpul unei partide de vânătoare în Buzău. Cum au acționat salvatorii pentru a-l transporta la spital
Mașina folosită de Klaus Iohannis la Sibiu, scoasă la licitație. Cu cât se vinde și de ce nu mai este dorită de Primărie
Eveniment
Mașina folosită de Klaus Iohannis la Sibiu, scoasă la licitație. Cu cât se vinde și de ce nu mai este dorită de Primărie
Visul unei pensionare, distrus de o linie de autobuz: „Nu va mai rămâne nimic”. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Visul unei pensionare, distrus de o linie de autobuz: „Nu va mai rămâne nimic”. Iată despre ce este vorba
Amenzi și confiscări după controale ANPC în magazinele de bijuterii. Ce nereguli grave au fost descoperite pe piața metalelor prețioase
Eveniment
Amenzi și confiscări după controale ANPC în magazinele de bijuterii. Ce nereguli grave au fost descoperite pe piața metalelor prețioase
VIDEO: Noi imagini de la flagrantul în care a fost prinsă avocata Adriana Georgescu. Teancuri de bani aruncate pe masă în restaurant. Cum se negocia șpaga
Eveniment
VIDEO: Noi imagini de la flagrantul în care a fost prinsă avocata Adriana Georgescu. Teancuri de bani aruncate pe masă în restaurant. Cum se negocia șpaga
Avertisment alarmant: Carburanţii s-ar putea scumpi, în România, cu până la 4,5 lei/litru. Ce spune un expert
Eveniment
Avertisment alarmant: Carburanţii s-ar putea scumpi, în România, cu până la 4,5 lei/litru. Ce spune un expert
O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat
Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?
Eveniment
Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?
STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic
Eveniment
STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic
Ultima oră
13:16 - Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
13:14 - Trucul simplu care îți scapă frigiderul de mirosurile neplăcute. Iată ce ar trebui să nu mai arunci din bucătărie
13:06 - Bărbat rănit în timpul unei partide de vânătoare în Buzău. Cum au acționat salvatorii pentru a-l transporta la spital
12:54 - Mașina folosită de Klaus Iohannis la Sibiu, scoasă la licitație. Cu cât se vinde și de ce nu mai este dorită de Primărie
12:36 - Visul unei pensionare, distrus de o linie de autobuz: „Nu va mai rămâne nimic”. Iată despre ce este vorba
12:35 - Dezastru în Budapesta: Mii de gropi distrug mașinile șoferilor, iar despăgubirile au explodat
12:34 - România, lovită de un vortex polar. Se schimbă radical vremea! Ce anunță șefa ANM
12:32 - Amenzi și confiscări după controale ANPC în magazinele de bijuterii. Ce nereguli grave au fost descoperite pe piața metalelor prețioase
12:32 - VIDEO: Semifinală de infarct la Australian Open. Carlos Alcaraz s-a calificat după cea mai lungă semifinală din istoria competiției
12:08 - VIDEO: Noi imagini de la flagrantul în care a fost prinsă avocata Adriana Georgescu. Teancuri de bani aruncate pe masă în restaurant. Cum se negocia șpaga