Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026

Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026

Flavia Codreanu
30 ian. 2026, 13:47
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Care este cea mai bună țară pentru pensionare în 2026
  2. Care sunt cele 10 țări din topul mondial potrivite pentru vârsta pensionării
  3. De ce este Panama o opțiune atât de populară

Vârsta pensionării îi determină pe tot mai mulți oameni să își părăsească țara natală în căutarea unei vieți mai bune, cu o climă mai blândă și servicii medicale de calitate. Un raport recent realizat de International Living a analizat 195 de țări, luând în calcul costul vieții, ușurința obținerii vizei și asistența medicală, pentru a stabili unde este cel mai bine să trăiești după retragerea din activitate în 2026.

Care este cea mai bună țară pentru pensionare în 2026

Grecia a fost desemnată destinația numărul unu în acest an, oferind condiții excelente pentru seniori. Pe lângă clima caldă și comunitatea primitoare, pensionarii pot închiria o casă cu trei dormitoare și vedere la mare pentru aproximativ 1.000 de euro pe lună. Un avantaj major este sistemul de sănătate, care oferă asistență de urgență gratuită chiar și pentru cetățenii străini, farmaciile fiind dotate să ofere ajutor medical rapid chiar și pe insulele mai îndepărtate.

Care sunt cele 10 țări din topul mondial potrivite pentru vârsta pensionării

Analiza arată că destinațiile europene și cele din America Centrală rămân preferatele celor care au atins vârsta pensionării. Iată clasamentul oficial pentru 2026:

  1. Grecia
  2. Panama
  3. Costa Rica
  4. Portugalia
  5. Mexic
  6. Italia
  7. Franța
  8. Spania
  9. Thailanda
  10. Malaezia

Există, de asemenea, un raport ridicat de medici specialiști în rândul populației, iar îngrijirea de urgență de bază este gratuită pentru toată lumea, chiar și pentru străini. Farmaciile, clinicile deschise după orele de program și centrele de sănătate comunitare oferă mai multe opțiuni de îngrijire”, se arată în raportul citat.

De ce este Panama o opțiune atât de populară

Imediat după Grecia, Panama ocupă locul secund datorită comunității mari de expatriați și a facilităților medicale foarte moderne. Seniorii au de ales între sistemul public și cel privat de sănătate, unde majoritatea personalului vorbește limba engleză, ceea ce elimină barierele de comunicare. Facilitățile fiscale oferite pensionarilor străini fac din această țară o destinație extrem de atractivă din punct de vedere economic, potrivit cancan

