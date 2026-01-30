B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Visul unei pensionare, distrus de o linie de autobuz: „Nu va mai rămâne nimic”. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
30 ian. 2026, 12:36
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Investiția care s-a transformat în coșmar
  2. Presiune psihică și lipsa soluțiilor
  3. Ancheta publică și incertitudinea viitorului

Laurence Maritano, o pensionară de 63 de ani din Parcieux, Franța, se confruntă cu un coșmar după ce autoritățile au decis construirea unei linii de autobuz rapid care traversează terenul grădinii ei. Casa, cumpărată în 2020 și renovată cu economiile de o viață, riscă să își piardă mare parte din valoare și farmec.

Investiția care s-a transformat în coșmar

Femeia a cumpărat locuința cu 322.000 de euro și a investit încă 50.000 de euro în renovări, sperând să aibă un refugiu liniștit cu grădină și piscină. Inițial, a crezut că terenul adiacent, aparținând companiei feroviare SNCF, este foarte mic, de aproximativ un metru și jumătate – doi.

„Primăria mi-a spus că este un drum rural care leagă câteva sate. Nimeni nu mi-a spus atunci că pe aici va trece o linie de autobuz de mare capacitate”, a povestit Laurence, conform France Info, citat de Click.

Trei ani mai târziu, femeia a aflat că terenul ocupă de fapt aproximativ cinci metri din grădina ei, ceea ce ar însemna demolarea piscinei și exproprierea unor zone destinate culturii de legume.

„Nu voi mai avea grădină. Nu va mai rămâne nimic”, a spus ea, temându-se că proprietatea își va pierde complet valoarea.

Presiune psihică și lipsa soluțiilor

Situația a afectat-o profund din punct de vedere psihic. „Cedez. Urmez tratament cu antidepresive. La 63 de ani nu mai am timp. Vreau să plec și vreau ca autoritățile să îmi ia în considerare cazul”, a declarat Laurence Maritano.

Femeia cere fie achiziționarea întregii proprietăți de către autorități, fie negocierea păstrării unei părți din grădină pentru a putea vinde casa în condiții decente. Pentru a face față cheltuielilor juridice, este nevoită să accepte muncă ocazională, iar vânzarea casei nu este o soluție imediată.

„Un agent imobiliar mi-a spus recent că proprietatea este imposibil de vândut”, a adăugat ea.

Ancheta publică și incertitudinea viitorului

Exproprierea nu a fost încă finalizată. Ancheta publică privind realizarea liniei de autobuz rapid între Trévoux și Lyon a început pe 21 ianuarie 2026 și se va încheia pe 19 februarie 2026. Abia atunci autoritățile ar urma să îi propună o eventuală despăgubire.

Până atunci, Laurence trăiește într-o stare de incertitudine totală, prinsă între investiția care i-a consumat economiile și un viitor pe care nu îl mai poate controla.

